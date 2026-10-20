Lidl vende microondas, freidoras de aire, cafeteras y más electrodomésticos en tono pastel desde 9,99 euros

Lo retro está de moda en el hogar. Lidl lo sabe y tiene en su web una colección de pequeños electrodomésticos Silvercrest en tonos pastel con los que darle un toque de color a tu cocina. A continuación te mostramos un recopilatorio con algunos de esos dispositivos que seguro que, una vez los veas, vas a querer tener en tu cocina.

Freidora de aire SHFD 2000 D2 por 42,99 euros: con 4,7 litros de capacidad.

por 42,99 euros: con 4,7 litros de capacidad. Batidora de mano SSM 350 D1 por 9,99 euros: con una potencia de 350 W.

por 9,99 euros: con una potencia de 350 W. Cafetera exprés SEM 1100 E1 por 80,99 euros: para hasta dos tazas y 1.100 W.

por 80,99 euros: para hasta dos tazas y 1.100 W. Microondas SMWC 700 D2 por 48,99 euros: de 20 litros y ocho programas.

por 48,99 euros: de 20 litros y ocho programas. Procesador de alimentos SKM 600 F1 por 53,99 euros: de cinco litros y con 600 W.

Si no quieres esperar a que algunos electrodomésticos retro de Lidl estén disponibles o el stock se acaba agotando, en Amazon tienes otras alternativas que podrían interesarte:

Microondas Cecotec Proclean 3010 Retro Green (por 67,90 euros): de 20 litros, con 700 W y temporizador.

(por 67,90 euros): de 20 litros, con 700 W y temporizador. Cafetera espresso Evvo (por 69,83 euros): con 15 bares, 950 W y brazo doble.

(por 69,83 euros): con 15 bares, 950 W y brazo doble. Freidora de aire Create Air Fryer Studio Crystal por 90,95 euros): con 4,2 litros de capacidad y 1.300 W de potencia.

Freidora de aire SHFD 2000 D2

Pronto disponible en la tienda online de Lidl por 42,99 euros (en color rosa y verde), esta freidora de aire ofrece una capacidad de 4,7 litros. Viene con seis programas preestablecidos y permite controlar la temperatura entre 40 y 200 °C. Además, funciona con una potencia de 2.000 W.

Freidora de aire »SHFD 2000 D2« PVP en Lidl — 42,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Batidora de mano SSM 350 D1

Uno de los pequeños electrodomésticos que no puede faltar en cualquier cocina para triturar verduras, hacer batidos o más es una batidora de mano. Esta de Lidl está disponible por 9,99 euros y tiene una potencia de 350 W y un botón Turbo. Además, su mango es ergonómico y su diseño es antisalpicaduras.

Batidora de mano SSM 350 D1 PVP en Lidl — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera exprés SEM 1100 E1

Si eres un amante del café y llevas tiempo queriendo una cafetera profesional, esta de la firma Silvercrest (en color rosa), estará disponible en los próximos 4-7 días por 80,99 euros. Tiene un depósito de 1,15 litros y funciona con una potencia de 1.100 W. Permite preparar hasta dos tazas de café a la vez y cuenta con boquilla de alta presión 2 en 1 para leche y agua caliente.

Cafetera exprés »SEM 1100 E1« PVP en Lidl — 80,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microondas SMWC 700 D2

Otro de los pequeños electrodomésticos imprescindibles casi en cualquier hogar es el microondas. Este de Lidl (que cuesta 48,99 euros), lo puedes comprar en rosa o verde. Tiene una capacidad de 20 litros y una potencia de 700 W regulable a cinco niveles. Cuenta con ocho programas automáticos y se controla fácilmente mediante su dial giratorio y pantalla LED.

Microondas »SMWC 700 D2«. aprox. 20 l. PVP en Lidl — 42,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Procesador de alimentos SKM 600 F1

Un procesador de alimentos puede ser muy útil a la hora de hacer recetas de repostería y masas. En Lidl tienes ahora este en color rosa o verde, por 53,99 euros. Tiene una capacidad de cinco litros aproximadamente y ocho niveles de velocidad (además de turbo). En cuanto a la potencia con la que trabaja, es de 600 W, permitiéndote procesar incluso masas pesadas.

Procesador de alimentos »SKM 600 F1« PVP en Lidl — 53,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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