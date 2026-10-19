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La solución de Lidl, por 29,99 euros, para llevar Internet a cualquier habitación de casa sin complejas instalaciones

Un repetidor WiFi de la firma TP-Link que funciona con bandas de 2,4 y 5 GHz

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fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
fran-leon

Fran León

Editor - Xataka Selección
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2901 publicaciones de Fran León

Hasta hace unos años, Lidl era un supermercado en el que se podía abastecer de alimentación y bebida, pero esto es algo que ha cambiado desde hace unos años y, en su sección de bazar, podemos encontrar ya casi cualquier cosa, incluso tecnología.

Si en tu casa no llega Internet bien a todos los puntos, ahora en la tienda online de Lidl hemos encontrado un chollo muy interesante. Se trata del repetidor WiFi TP-Link RE300, que puedes comprar por 29,99 euros en vez de los 44,99 euros que tiene de PVP recomendado.

Répéteur wifi mesh tplink deco re300 ac1200

Répéteur wifi mesh tplink deco re300 ac1200

PVP en Lidl — 29,99 Coolmod — 35,95 PcComponentes — 35,99 Leroy Merlin — 67,45
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Si no llegas a conseguir este chollo de Lidl, en Amazon tienes una alternativa de la misma marca y algo superior, el TP-Link RE330 que, respecto al que vende el supermercado alemán, añade un puerto Ethernet, algo ideal para conectar por cable Internet el PC o una videoconsola. Su precio es de 34,99 euros.

TP-Link RE330 - Repetidor WiFi 5 AC1200 de Doble Banda

TP-Link RE330 - Repetidor WiFi 5 AC1200 de Doble Banda

Hoy en Amazon — 34,99
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Un repetidor barato pero muy eficaz

Tp Link Re300

Este repetidor WiFi de TP-Link destaca por ofrecer conectividad de banda dual (2,4 y 5 GHz), permitiendo alcanzar velocidades sumadas de hasta 1.200 Mbps (hasta 300 Mbit/s en la banda de 2,4 GHz y hasta 867 Mbit/s en la de 5 GHz). Esto garantiza fluidez tanto para la navegación cotidiana como para streaming en alta definición o juegos en línea.

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Es compatible con la tecnología TP-Link OneMesh, por lo que, si cuentas con un router compatible con OneMesh, podrás crear una red unificada con el mismo nombre y la misma contraseña. De este modo, tus dispositivos se conectarán automáticamente al punto con mejor señal y sin cortes al moverte por casa.

Si quieres mejorar la señal de Internet en casa, su instalación es muy rápida mediante WPS. Tan solo basta con enchufarlo y presionar el botón WPS del repetidor y del router para sincronizarse en cuestión de segundos. También cuenta con una luz indicadora en el frontal que te ayuda a encontrar la ubicación óptima para enchufarlo y obtener la máxima cobertura.

⚡ EN RESUMEN: oferta para repetidor wifi tp-link re300 hoy

 LO MEJOR

  • Doble banda (AC1200): combina 2.4 GHz (mayor alcance) y 5 GHz (mayor velocidad, hasta 867 Mbps) para ofrecer una velocidad fluida en contenidos en alta definición.
  • Diseño compacto y discreto: formato de enchufe directo sin antenas externas aparatosas.

❌ LO PEOR

  • Sin puerto Ethernet (RJ-45)... A diferencia de otros modelos, este repetidor es 100% inalámbrico. No permite conectar por cable una Smart TV, consola o PC.
  • Pérdida de velocidad inherente a los repetidores... Si no se utiliza en modo Mesh unificado con un router compatible, repetirá la señal Wi-Fi reduciendo parte de la velocidad original por la propia naturaleza de la repetición inalámbrica.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes una casa pequeña o mediana y hay una habitación a la que la señal del router llega débil o con cortes.

⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas conectar un PC de sobremesa o consola por cable para tener la menor latencia (ping) posible, este modelo no te servirá al carecer de puerto Ethernet. Tampoco te será muy útil si vives en una casa grande.
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Imágenes | Webedia y TP-Link

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