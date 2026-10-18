Hoy en Ikea (y rebajada a 19,99 euros) la solución 2 en 1 para ganar espacio en la mesa de trabajo y elevar la pantalla del PC

Actualmente, casi todas las pantallas de PC permiten ajustar su altura. Un imprescindible para quienes pasamos un buen puñado de horas a diario usando el ordenador. Pero no todos los modelos permiten ese ajuste, ya que es una de las primeras características que se suelen recortar en los monitores más económicos.
Soporte para monitor con cajón, blanco ELLOVEN
Esto hace que tengamos que buscar alternativas por nuestra cuenta si, a la larga, queremos evitar dolores de cuello y problemas de salud derivados de mantener una mala postura cervical durante meses o años. Y en este sentido, Ikea tiene (ahora rebajada a 19,99 euros) esta solución que, además, amplía el espacio de almacenaje en la mesa.
Disponible en tres modelos
Concretamente, hablamos del soporte para monitor con cajón ELLOVEN. Un elevador para la pantalla del PC con un PVP de 29,99 euros que se encuentra rebajado a esos 19,99 euros hasta el 31 de diciembre de 2026. Soporte disponible en tres modelos en diferentes colores: antracita (oscuro), blanco y naranja.
Este soporte soluciona un problema común presente en muchos escritorios, como es elevar el monitor en modelos que no permiten hacerlo de serie. Tiene una altura de 10 centímetros y admite un peso máximo de 20 kilos. Ambos, más que suficientes en la mayoría de los casos.
Pero, además, ofrece un extra de capacidad con el que no cuentan todos los elevadores: incluye un cajón de almacenaje donde guardar, por ejemplo, el ratón o el teléfono, y así liberar espacio en la mesa. Y también deja libre un hueco debajo de él, el cual es perfecto para esconder el teclado (si usamos uno inalámbrico) mientras no lo usamos.
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⚡ EN RESUMEN: elevador monitor ikea ELLOVEN
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... tu monitor queda demasiado bajo para lo que necesitas
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⛔ NO LO COMPRES SI... cuentas con una pantalla ajustable en altura
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