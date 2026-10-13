Aldi lanza el miércoles 21 de octubre (por 9,99 euros) este reloj despertador radiocontrolado con termómetro ideal para el dormitorio

Como cada semana, Aldi acaba de renovar su folleto de ofertas con algunas novedades de lo más interesantes. Una de las cuales es este reloj despertador con proyector que, además, se ajusta automáticamente al horario de invierno y verano gracias a que es radiocontrolado. Tiene un precio de 9,99 euros y estará disponible en tiendas Aldi a partir del miércoles 21 de octubre.

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Si no tenemos a mano ninguna tienda de Aldi o preferimos simplemente comprar online, encontramos una completísima alternativa a este reloj Krontaler de Aldi en Amazon: este Hama, disponible por 32,68 euros, con similares características pero que además viene con un puerto USB para cargar el teléfono móvil o la tablet.

Incluye un proyector giratorio de 180 grados

El nuevo reloj despertador de Aldi ya merece la pena a su PVP de 11,99 euros, pero más aún a los 9,99 euros que costará rebajado desde el miércoles 21. Porque además de bastante económico, es súper completo al incluir hora, fecha, día de la semana y hasta la temperatura de la habitación. Siendo ideal para colocar en el dormitorio, sobre todo, por su función de proyector.

Porque no sólo cuenta con una pantalla donde muestra toda esa información, sino que incluye un brazo articulado giratorio de 180 grados a modo de mini proyector, que permite proyectar la hora en la pared o el techo. Un aspecto muy diferencial frente a la mayoría de relojes despertadores.

Sin olvidarnos de otra de sus funciones clave: ajusta automáticamente el horario de verano e invierno, así como la hora, mediante radiofrecuencia. Esto, en esencia, hace que siempre esté sincronizado y en hora, evitando que indique una hora errónea sin tener que ajustarlo nosotros cada cierto tiempo como suele ocurrir con los relojes manuales.

⚡ EN RESUMEN: reloj krontaler aldi ✅ LO MEJOR Muy económico , comparando frente a alternativas de tiendas como Amazon

, comparando frente a alternativas de tiendas como Amazon Con función de proyector y ajuste automático de horario de invierno y verano ❌ LO PEOR Sin funciones inteligentes 💡 CÓMPRALO SI... necesitas un reloj despertador barato para la mesita de noche y quieres olvidarte de ajustarlo a mano ⛔ NO LO COMPRES SI... prefieres opciones inteligentes compatibles con los asistentes de Google o Amazon

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Imágenes | Compradicción, Aldi

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