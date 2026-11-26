Con la resaca de la gala de los Premios Xataka Verisure 2026 todavía reciente, toca mirar los resultados con calma. Y hay uno que merece una explicación aparte: el Premio de la Comunidad, que ha ido a parar a un móvil que no quedó el primero en su categoría: Xiaomi 17 Ultra.

Puede parecer paradójico, pero el Xiaomi 17 Ultra no ha llegado ahí por casualidad y el reconocimiento por parte de los lectores de Xataka tiene más matices de los que parece, y empiezan por entender qué se premia exactamente en esa categoría.

Un premio distinto: aquí solo votan los lectores

El Premio de la Comunidad no reconoce al mejor producto de una determinada categoría, ni refleja el criterio de los análisis de nuestros editores ni en su elección interviene el jurado externo: es para el dispositivo que más votos ha recibido de los lectores entre todos los candidatos, da igual que sea un móvil, un televisor o unos auriculares.

El premio al mejor móvil fotográfico de 2026, categoría a la que concurría este modelo, lo ganó el Vivo X300 Ultra, seguido por el Oppo Find X9 Ultra tras incorporar la valoración del jurado de expertos externo. Xiaomi cerró el podio de siete posibles finalistas.

¿Es esto una contradicción? En absoluto. Son dos distinciones diferentes, y precisamente por eso el aplauso del público tiene un valor moral especial: no mide una ficha técnica concreta, sino la confianza de quienes usan estos productos.

Desde su llegada a España, Xiaomi ha conseguido construir una gran comunidad de usuarios fieles a la marca. Para una parte de los lectores, Xiaomi es sinónimo de móviles con buenas prestaciones a precios ajustados, una propuesta que le sirvió para hacerse con buena parte del mercado y le dio visibilidad entre quienes no seguían las últimas novedades tecnológicas. Es decir, consiguió en muy poco tiempo algo que todos los fabricantes ansían: que cualquier usuario reconozca su marca.

Según los datos anuales de StatCounter de noviembre de 2026, Xiaomi acumulaba el 25,45% del uso de móviles en España, frente al 6,26% de Oppo y al 1,84% de Vivo. Estos datos retratan una familiaridad con la marca que pesa en unos premios donde los lectores votan desde su propia experiencia y el conocimiento que tienen de las marcas.

Redmi y POCO para abajo, Xiaomi para arriba

Hay otro factor estratégico en la implantación de Xiaomi. La marca ha sabido ampliar su catálogo sin depender de una única gama. Los modelos bajo la marca Redmi se han consolidado como la familia de referencia en los segmentos de entrada y media, mientras que POCO se ha hecho un hueco entre quienes buscan rendimiento a un precio contenido.

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Aunque actúan como marcas comerciales separadas, Xiaomi no ha roto sus vínculos con ellas y siguen siendo parte identitaria de Xiaomi que también se está ganando el respeto de los usuarios. Prueba de ello es que el POCO F8 Pro fue segundo en la categoría de Mejor móvil calidad/precio, mientras que el F9 Ultra ya quiere dejar de ser la opción barata.

El premio llega, además, en un momento significativo. Xiaomi, Oppo y Vivo están inmersas en un proceso de premiumización: quieren dejar atrás la etiqueta de "móviles chinos baratos" y pelear cara a cara con Apple o Samsung, con precios acordes a sus prestaciones y acabados. Y no es una opción cómoda, porque según Counterpoint los envíos de las tres marcas cayeron en el segundo trimestre de 2026, golpeadas por el precio de la memoria en la gama de entrada y media, mientras Samsung y Apple ganan cuota.

Un reconocimiento que va más allá de los móviles

El 17 Ultra es una declaración de intenciones de Xiaomi. Sale por 1.499,99 euros en su versión de 512 GB, con una apuesta fotográfica desarrollada junto a Leica, y ya no se presenta como alternativa económica a Apple o Samsung, sino como un móvil que quiere jugar en su liga. En su análisis, mi compañero Alejandro Alcolea ya habló de "el rival a batir". Tal vez no ganó su categoría pero, sin duda, se ganó a los lectores.

Que el Xiaomi 17 Ultra sea el producto más votado también tiene mérito por el contexto. No competía solo contra otros móviles de gama alta, sino contra televisores como el Samsung MicroRGB R95H, auriculares como los Sony WF-1000XM6 y otros productos con públicos muy distintos. Para imponerse necesitaba apoyos más allá de los aficionados a la fotografía móvil.

No podemos saber qué llevó a cada lector a votar al Xiaomi 17 Ultra como mejor producto. Puede haber influido la trayectoria de Xiaomi, la expectación del lanzamiento, el interés por sus cámaras o la percepción de que la marca ha dado un salto en la gama alta.

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Imagen | Xataka (Alejandro Alcolea)