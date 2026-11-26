Sin medias tintas. Moritz Schularick, presidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel (centro de investigación y asesoramiento económico con gran renombre en Alemania) apuesta por vender "cierta marca de Wolfsburgo" a China. Las declaraciones las ha pronunciado en la conferencia industrial del Ministerio Federal de Economía, la Asociación Federal de la Industria Alemana (BDI) e IG Metall en Berlín.

¿Qué ha pasado? Moritz Schularick ha hablado. Lo ha hecho en uno de los eventos económicos más importantes del año en Alemania. Y lo que ha dicho no es una cuestión menor. "Si vendiéramos cierto grupo de Wolfsburgo a los chinos mientras consigamos algo para ellos, no es una mala idea", ha sentenciado según recoge el diario alemán Handelsblatt.

Según este diario, Schularick ha apostado por deshacerse de la parte industrial de Volkswagen (ese "cierto grupo de Wolfsburgo") porque en su opinión el valor de la compañía no está exactamente en la producción de los coches. En su lugar, deberíamos apostar por el desarrollo de los vehículos.

¿Quién es? Moritz Schularick es uno de los economistas más influyentes en Europa de los últimos años. Desde 2023 preside uno de los centros de asesoramiento económico más importantes de Alemania pero, además, en 2025 fue nombrado asesor externo en materia de industria de defensa por parte del propio Gobierno germano.

Sus investigaciones se han basado en entender la economía a muy largo plazo, intentando encontrar los patrones que han desembocado en crisis financieras a lo largo de las décadas. Uno de esos patrones es, según Schularick el aumento del crédito privado, lo que le llevó a adelantar la crisis del 2008. Sin embargo, sus críticos se han mostrado contrarios a sus teorías más radicales como la de que Alemania podía cortar le flujo de gas ruso de inmediato tras la invasión de Ucrania.

"Secundario". Es lo que opina Schularick sobre quién debe producir los automóviles. Y es que, según el economista alemán, el valor añadido de la industria no está en quién produce esos coches, por eso no vería con mala idea vender Volkswagen a China. Lo importante es que "la creación de valor y la producción se queden aquí", asegura.

Esa idea es una fórmula clásica de entender la economía. La teoría de la Smiling Curve (Curva de la sonrisa) asegura que el verdadero valor del producto está en el desarrollo del mismo y el trabajo de distribución y marketing. Al contrario, la fase productiva es la que menor valor y dinero aporta. Simplificando, es el famoso Design in California, made in China de Apple.

Made in Europe. La otra gran apuesta de Schularick es la misma por la que llevan apostando algunos otros expertos de la industria del automóvil y que defienden en países como Francia: si China quiere vender en Europa, tendrá que asociarse. Bien fabricando en suelo europeo o bien llegando a acuerdos con los fabricantes europeos para crear valor.

Francia ha defendido esta posición para crear categorías como el eCar, un coche fabricado en Europa con materiales europeos que pueda venderse con fondos de la Unión Europea para hacerlos más asequibles. Dichos fondos sólo llegarían a las compañías que fabriquen en nuestro suelo creando tejido industrial. Es decir, no sería suficiente con ensamblar kits como hace Chery en Barcelona.

¿Quién debe aprender de quién? Cuando Schularick defiende que se deben poner algunas barreras a la venta de coches chinos porque ellos mismos obligaron a los fabricantes tradicionales a asociarse con marcas locales en su mercado está en lo cierto.

Pero la gran duda es quién debe aprender ahora de quién y quién tiene de verdad el conocimiento y el valor del desarrollo. BMW o Mercedes han demostrado con sus últimos productos que pueden hacer buenos coches eléctricos con sus propios conocimientos pero empresas como Renault están apostando por aprender de China. También Volkswagen se ha asociado con empresas chinas para traerse conocimientos a sus coches europeos. Leapmotor será la base de los coches baratos de Stellantis.

¿Tiene los fabricantes europeos una verdadera posición de fuerza?

Foto | VW en Wikimedia

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