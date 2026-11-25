Amazon Autos llega a Reino Unido. Es el primer paso para su expansión fuera de Estados Unidos donde la compañía hace tiempo que vende coches online. Pero, ¿realmente los vende? ¿Cómo es comprarse un coche por Amazon? ¿Qué diferencias hay con el proceso tradicional de comprarse un coche? Esto es todo lo que sabemos.

¿Qué es Amazon Autos? Es la plataforma que la compañía tiene en Estados Unidos para vender coches. A partir de 2027, esta plataforma también estará disponible en Reino Unido, tal y como ha anunciado la propia compañía.

Amazon Autos lleva funcionando desde 2024 con Hyundai como socio. El salto al Reino Unido también llega de la mano de la firma surcoreana como socio principal y, en palabras de la empresa, quieren que "sea fácil encontrar el coche adecuado, ver los precios reales y conectar con un concesionario para completar la compra en persona".

¿Cómo funciona? Aunque pudieras pensar que Amazon Autos es una plataforma donde se elige un coche, se paga y te llega a casa como unos cables USB, el funcionamiento no es exactamente el mismo. Realmente, la plataforma funciona como una suerte de agregador de concesionarios y anuncios para que encuentres la oferta que más se adapte a ti.

Una vez que eliges el coche que quieres, se abre un desplegable para decidir el tipo de financiación que quieres. Es aquí cuando la plataforma contacta con el concesionario quien te pedirá la documentación pertinente. Si todo es correcto, se confirma la petición, el cliente acude al concesionario y tiene disponible una prueba del coche para cerrar el trato.

Lo que ofrece Amazon Autos en Estados Unidos

¿Qué diferencia hay? La mayor diferencia con los concesionarios tradicionales y las plataformas agregadoras de anuncios de coches seminuevos es que todo el proceso previo a la hora de pedir financiación y mandar los documentos previos se hace a través de Amazon.

En un proceso de compra tradicional, el cliente va al concesionario o busca el coche que quiere por una plataforma como milanuncios, coches.net o wallapop. Ahí contacta con el profesional o el particular y se negocia el trato y agenda la prueba del coche si ese día no es posible. Luego se envía toda la documentación y se mantiene un contacto más o menos recurrente para, finalmente, cerrar el contrato una vez todo está correcto. Además, hay que ir un último día para llevarse el coche porque el concesionario ha tenido que hacer los trámites de matriculación pertinentes.

Además, leyendo testimonios en foros como Reddit, lo que queda claro es que los coches que aparecen en Amazon Autos tienen campañas de descuento específicos. Este usuario, por ejemplo, explica que le hicieron un descuento sobre el coche pero, además, se llevó 2.300 dólares en tarjetas descuento de Amazon. Si pagas, al menos una parte, con la tarjeta de la compañía también recibes más reembolso por la compra.

A por el online. En diciembre de 2022, en Xataka te contamos que Nissan quería vender online. El movimiento es claro: saltarse a los concesionarios. Aprovechando que las gamas de los coches se han simplificado, la venta online parece la gran puerta de entrada a un público que valora la sencillez, la simplicidad del proceso y la claridad del mismo. La compañía nipona no era la primera. Volvo o Stellantis también han intentado movimientos similares.

Todos ellos han fracasado.

La teoría dice que el cliente saltará a la compra online. Ya en 2021 teníamos estudios que afirmaban esto. Cabe preguntarse si dicho estudio no estuvo marcado por la crisis de coronavirus que avanzó un modelo todo digital y ha terminado por volver atrás en parte, ganando peso de nuevo la presencialidad. Sea o no así, lo cierto es que llevamos más de una década hablando del asunto.

El caso Tesla. Si una marca ha hecho creer la idea de que vamos a un modelo online es Tesla. La compañía de Elon Musk se ha hecho grande con esta forma de distribución pero hablamos de un caso específico y particular.

Tesla ha sido visto por la mayoría de los entusiastas como algo más que un coche, como un producto tecnológico por lo que los prejuicios de la compra online de un automóvil son menores. Además, mi compañero Javier Pastor explicaba su experiencia de compra, donde recalcaba que la transparencia a la hora de elegir la financiación era clave ya que eliminaba la sensación de confrontación que se produce delante de un comercial en un concesionario.

Al contrario que otras marcas que anuncian precios de escándalo con una letra pequeña interminable, Tesla ha optado por vehículos a los que apenas se les puede añadir extras y un proceso de compra cristalino. De hecho, puedes ir a un concesionario a formalizar la compra pero lo único que verás es a un comercial que hace el mismo proceso que tú frente al ordenador. No hay negociación, el comercial sólo te muestra lo mismo que verías tú en tu casa frente al ordenador. No hay confrontación, los datos son los datos y lo tomas o lo dejas.

¿Y qué falla? Visto lo visto, lo que le falla a los fabricantes tradicionales cuando quieren saltar al online son muchas cosas.

Aunque las marcas han tirado a "paquetizar" los coches con menos opciones a elegir, la inmensa mayoría de los vehículos cuentan con varias motorizaciones (cuando no diferentes tecnologías), paquetes de equipamiento estéticos, otros de seguridad y añadidos opcionales que siguen sumando y cambian por completo el precio final.

Muy poca claridad en el precio final de venta. Los descuentos de miles de euros siguen siendo habituales pero solo están disponibles con financiaciones muy específicas y con obligaciones como la entrega de un coche o la asunción de fórmulas de compra flexibles en las que no te puedes pasar de un máximo de kilómetros al final del contrato

Complejidad en el proceso. No poder agilizar todos los pasos antes de ir, probar el coche y cerrar el trato que es, justamente, lo que hace Amazon Autos

La reticencia del cliente. Y es que a la inmensa mayoría de los cliente les sigue pareciendo imprescindible ver, tocar y probar el coche antes de dar el siguiente paso (buscar financiación, comparar opciones y concesionarios...) aunque eso suponga atarte al sistema tradicional de compra.

El sistema funciona bien para comprar un vehículo seminuevo porque ya está en el concesionario, se agiliza el proceso y el cliente ve exactamente lo que quiere. Si el cliente quiere un coche nuevo las fricciones para saltar al online son mayores porque se suele buscar un trato más personalizado y las recomendaciones de un experto sobre qué es interesante y qué no incluir en el vehículo final.

¿Hay futuro? Creo que sí con el modelo adecuado. Este proceso de compra con Amazon Autos es interesante para la compañía porque tiene capacidad para atarte a su propio ecosistema y el cliente no tiene trato con el concesionario hasta que llega al local y ese mismo día cierra el trato y se lleva el coche. Es similar al proceso de compra de cualquier otro agregador de anuncios pero reduce las fricciones.

La clave es si el cliente está dispuesto a quitarse intermediaros y los datos dicen que cada vez más preferimos interactuar con máquinas y quitarnos las situaciones incómodas cara a cara de encima. Pero para eso los fabricantes necesitan reestructurar por completo su proceso de compra y facilitar a cliente saber qué está comprando exactamente y con qué condiciones con una transparencia que hoy en día sólo ofrece Tesla.

Foto | NSYS Group editada con ChatGPT

En Xataka | Llevo cinco años comprando coches y motos de segunda mano en Wallapop. No vuelvo a comprar uno nuevo



