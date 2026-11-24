En uno de los primeros días tras el estreno de GTA VI, un usuario de Reddit presumió de haber visto la televisión de Leonida dos horas seguidas. Dicho de otro modo: la tele del juego funciona exactamente igual que una tele de verdad. Es solo un ejemplo de las múltiples distracciones que ofrece el mundo de 'GTA VI', escalofriantemente realista cuando el ocio resulta ser tan adictivo como su contrapartidas reales.

Culebrón tropical. Una parte de los más de 39 millones de jugadores únicos en PS5 y de las 683 millones de horas que se invirtieron en el juego según Sony, estuvo viendo el canal de Megamundo, la parodia de Telemundo que emite telenovelas en español. Una de ellas, 'El destino extiende sus alas', remite sin disimulo a 'Pasión de gavilanes', y pronto comenzaron a brotar reacciones de jugadores enganchados a capítulos de unos 20 minutos, en un canal que muchos dicen que es "más adictivo que la historia principal".

Dibujitos. Weazel, otra cadena ficticia de la saga, estrenaba también 'Macca & Friends', una serie animada protagonizada por un caimán rosa que, por cierto, viene como figura en la caja de coleccionista de 400 dólares. La serie cuenta con su propio trailer y no tiene nada que envidiar a las series de animación para adultos que vemos en streaming. El trailer juega también al mundo ficticio de Leonida, y fijaba el estreno para el día del lanzamiento del juego.

Remedy lo hizo antes. Este jugueteo no es nuevo: 'Max Payne 2' ya metía en sus televisores varias series completas, aunque breves, entre ellas unos dibujos animados protagonizados por la mascota oficiosa de la saga. Con 'Macca & Friends', sin embargo, este juego de espejos se ha hecho a lo grande: Rockstar North encargó episodios de 'Macc & Friends' a un estudio de animación externo, lo que da buena cuenta de la ambición y el cuidado por el detalle del estudio.

Solo fisgar. Desde antes del lanzamiento sabíamos que podríamos pasar las horas muertas fisgando redes sociales desde nuestro móvil. Snapmatic, la parodia de Instagram, va evolucionando y recibiendo actualizaciones según avanza el juego. Lo que realmente engancha, como en las redes sociales auténticas, son los comentarios que reciben los posts, tan mezquinos como los de cualquier red real. Jason y Lucia pueden seguir cuentas pero no publicar, un grado extra de sofisticación que tampoco habría sido muy de extrañar.

La vida cañón. Todo esto forma parte de un fenómeno más amplio, y que va más allá de las quejas de la manosfera porque hay que hacer demasiados recados domésticos para mantener viva la relación de Jason con Lucía. El juego te ofrece la posibilidad, aunque no te obliga, de hacer muchas, muchas más tareas intrascendentes. El streamer Stable Ronaldo pasó 40 minutos pintando el dormitorio y, al terminar, volvió a empezar porque temía que el azul le hiciera parecer un crío. Otro se quejaba de llevar seis horas cortándose el pelo, haciendo la compra y eligiendo flores sin haber robado un coche. Y en sus primeras 12 horas con el juego, nuestro compañero Alejandro Alcolea hablaba de cómo había invertido un rato en dar de comer a una serpiente llamada Dolores.

Biblioteca de barrio. Hay 34 revistas, libros y cómics, y hay que localizar y leer 30 de ellos para completar el juego al cien por cien. Entre ellos, libros infantiles o un volumen sobre la unidad militar ORCA. No es lo único con lo que pasar el tiempo sin coger un arma: podrás catalogar 62 especies de aves y, en casa, una consola, la JoySystem, con la que jugar en la tele del salón.

Parodia redonda. Para quienes jugamos a 'GTA VI', pero también disfrutamos del juego como espectadores, nos sentimos casi en el centro de un experimento mental cuando invertimos horas en ver a streamers jugar a un juego en el que a su vez pasan horas sumergidos en una actividad pasiva sin componente lúdico. Un uróboros con forma de laberinto de espejos que hace que nos replanteemos la fórmula de la sátira que poníamos en duda antes de la llegada del juego: con su agujero negro de horas, 'GTA VI' es la mejor parodia jamás vista de un mundo real en el que estamos esclavizados por la economía de la atención.

En Xataka | 'GTA VI' es (también) un juego de terror alucinante: espectros, satanismo, homenajes a 'Silent Hill'...



