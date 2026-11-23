Con el avance de la IA generativa, son cada vez más los usuarios, empresas e instituciones que utilizan herramientas basadas en esta tecnología en sus procesos cotidianos. Sus virtudes también han destacado especialmente en el sector de la ciberseguridad, pues los modelos de IA más punteros también pueden ser tremendamente eficaces a la hora de detectar vulnerabilidades.

Esa es precisamente la necesidad que pretende satisfacer a nivel empresarial e institucional la herramienta de Artex, un programa gratuito y de código abierto que permite que un modelo de IA sondee sistemas informáticos en busca de puntos débiles por su cuenta. Fue diseñado para pruebas de seguridad, pero ya hay grandes empresas que están haciendo uso de esta herramienta. El problema es que su nombre está ahora vinculado a varios incidentes informáticos. Te contamos todos los detalles.

Qué es. Artex es una herramienta que sirve como marco de pruebas de penetración de código abierto, el tipo de software que los equipos de seguridad utilizan para simular un ataque y encontrar agujeros antes de que lo hagan los atacantes reales. Lo que lo distingue es que delega gran parte del trabajo en la IA. La herramienta puede conectarse a cualquier modelo de lenguaje, desde modelos comerciales que ofrecen plataformas como Claude o ChatGPT hasta modelos de código abierto o chinos como DeepSeek, GLM o Kimi.

La herramienta fue publicada en Github este mismo verano bajo el alias “Autumn-27”. Su autor es el ingeniero chino Li Puhua.

Cómo funciona. La peculiaridad de esta herramienta es que permite al usuario describir su objetivo y hacer consultas en lenguaje natural sin la necesidad de escribir código o hacer uso de comandos. Una vez descrita la tarea, los agentes de IA se ponen manos a la obra para buscar servicios expuestos, detectan fallos como contraseñas débiles o configuraciones incorrectas e intentan utilizarlos para adentrarse más en una red.

Por qué se ha vuelto popular. Las organizaciones encargan pruebas de penetración porque encontrar un fallo uno mismo es mucho más barato que descubrirlo después de una brecha. Y claro, contar con la promesa de que una herramienta pueda automatizar esa tarea (y gratis), es bastante atractivo. Pero precisamente esas mismas funciones también pueden ser aprovechadas por los atacantes, y ahí radica parte de las preocupaciones.

La otra cara. El 13 de noviembre, el FBI emitió una alerta afirmando que los ciberdelincuentes y gobiernos extranjeros están utilizando Artex contra agencias gubernamentales y otros sectores en todo el mundo. Según el medio The Record, la agencia señaló que la herramienta puede llevar algunas intrusiones “desde el objetivo inicial hasta el acceso con privilegios en menos de tres horas”. También indicó que el marco permite a personas con poca experiencia técnica ejecutar operaciones complejas contra muchos objetivos a la vez. Las empresas de seguridad han vinculado Artex con ataques a instituciones financieras surcoreanas y japonesas, y Microsoft lo ha relacionado con un ataque contra la empresa de software ConnectWise.

Por qué es difícil de contener. El 8 de octubre, el desarrollador afirmaba que los delincuentes estaban abusando de la herramienta, negó su responsabilidad y posteriormente eliminó el repositorio de GitHub. Pero eso no impidió que se propagara. El FBI asegura que siguen existiendo copias a través de bifurcaciones, versiones archivadas y hasta una edición comercial. TechCrunch cuenta que los investigadores de seguridad han encontrado cientos de servidores de Artex expuestos a internet. Muchos de los ataques vinculados a la herramienta, añadió, se basaron en debilidades básicas como contraseñas débiles o falta de sistemas de autenticación multifactor.

Ciberataque a la Comisión Europea. La Comisión dijo el 19 de noviembre que había sufrido un ciberataque. El portavoz Thomas Regnier indicaba que los primeros indicios aparecieron el 22 de octubre, calificándolo como una “campaña cibernética generada por IA”. Según se informaba, el ataque interrumpió los sistemas del personal durante más de diez días, incluidas las nóminas, las solicitudes de baja y los reembolsos médicos. El medio Politico informó de que el servicio de ciberseguridad de la UE, CERT-EU, había identificado el uso de Artex en el ataque.

Regnier no mencionó la herramienta utilizada ni el aparente motivo de los atacantes. La Comisión también dijo que los investigadores no habían encontrado pruebas de una filtración de datos que afectara de forma generalizada al personal y que no tenían constancia de ningún ransomware, y que la investigación sigue abierta.

Imagen de portada | Jakub Żerdzicki

En Xataka | En medio de una crisis de ciberseguridad, OpenAI estrena GPT-6 Cyber, su nuevo modelo "crítico"