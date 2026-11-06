En medio de una crisis de ciberseguridad, OpenAI estrena GPT-6 Cyber, su nuevo modelo "crítico"

Los modelos de inteligencia artificial son cada vez más capaces y se está viendo que se usan para atacar dispositivos que, hasta ahora, no estaban en el punto de mira bien por pereza o por los motivos que fueran. Esto presiona a las empresas a reforzar sus defensas, y OpenAI ha respondido con una versión especializada de su último modelo.

Se llama GPT-6 Cyber y es la nueva herramienta "crítica" de la compañía.

En corto. Hace nada lo vimos con Hugging Face y PHP. En julio de este año, un modelo de la propia OpenAI "escapó" de su entorno aislado en una prueba de ciberseguridad y vulneró la plataforma Hugging Face. A finales de octubre, las alarmas saltaron en Internet de medio planeta cuando la PHP Foundation publicó parches para vulnerabilidades críticas que descubrieron con ayuda de la IA.

Estas vulnerabilidades permitían ejecutar comandos en un servidor sin contraseñas ni acceso legítimo, y parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso para que algunos se den cuenta de lo imprescindible que es actualizar todas las medidas de seguridad en la actual era de la IA. Ahí entra en juego GPT-6 Cyber, una variante de GPT-6 Astra que está especializada en investigación de vulnerabilidades y desarrollo de exploits.

Estos son los programas que aprovechan un fallo para atacar un sistema y, según la propia OpenAI, su último modelo supera a Astra en la mayoría de tareas de ciberseguridad.

"Crítico". La empresa de Sam Altman lo clasifica como un modelo "crítico" en ciberseguridad, muy por encima del "Alto" que ostentaba GPT-5.6 Cyber. Esos son los términos o "clases" con los que OpenAI mide el riesgo de sus modelos y el anterior que también se describió como crítico fue Astra.

El punto fuerte del nuevo Cyber es el de encontrar y desarrollar exploits de día cero en sistemas reforzados y sin intervención humana.

Pruebas. OpenAI probó el modelo con dos proyectos de código abierto que han sido ampliamente puestos bajo la lupa durante años:

Firefox : encontrando 81 vulnerabilidades desconocidas que Mozilla clasificó como "graves".

: encontrando 81 vulnerabilidades desconocidas que Mozilla clasificó como "graves". El kernel de Linux, que es el núcleo que controla los recursos de una máquina. Encontró exploits funcionales para 948 vulnerabilidades del kernel, 588 desconocidas hasta ahora. Son más de cinco veces lo que logró GPT-5.6 Sol en julio de este año y estos exploits permitirían a un atacante con acceso local normal obtener privilegios de administrador.

Corralito. Pero siempre que presentan un modelo de estos, está la otra cara de la moneda y la pregunta de qué ocurriría si algo tan potente cae en las manos incorrectas. Según CyberScoop, OpenAI ha añadido varios requisitos extra de identidad y seguridad y una vigilancia adicional de comportamientos fuera de las reglas.

De hecho, parte del entrenamiento consistió en una simulación basada en el incidente de Hugging Face que ya hemos comentado y OpenAI sostiene que el actual modelo se ciñe al alcance autorizado mucho mejor que su predecesor.

Negocio. Ahora bien, por el riesgo que supone que esta herramienta caiga en las manos equivocadas, OpenAI ha tomado la misma decisión que Anthropic con sus modelos del Project Glasswing: ofrecerla sólo a clientes muy selectos. De momento, está disponible a través de la API de Codex para un grupo selecto y el acceso se ampliará a todos los clientes de Daybreak Red a lo largo de las próximas semanas.

Como leemos en Fortune, es el cuarto modelo de ciberseguridad que OpenAI lanza este año y la compañía tiene dos niveles o programas de seguridad:

Daybreak Blue para tareas defensivas, revisar código, analizar malware o investigar incidentes.

Daybreak Red para trabajo avanzado como simulaciones de ataques basados en construir herramientas de ataque controlado para probar las defensas.

Y este enfoque en la ciberseguridad es una vía que está explorando OpenAI para crecer en usuarios empresariales que necesitan lo último en civerseguridad. Es donde puede estar una importante vía de ingresos y no en los usuarios "rasos" que pagan las suscripciones mensuales. De hecho, se prevé que el gasto mundial en ciberseguridad con IA llegue este año a los 51.300 millones de dólares, casi el doble que en 2025, y es donde OpenAI quiere estar bien posicionada. Lo va a tener difícil porque Anthropic tiene Glasswing y Google también juega con Gemini 4 Argon.

Imágenes | OpenAI (editada)

En Xataka | Un trabajador de Anthropic estaba merendando cuando recibió un mail que jamás debería haber recibido: era Mythos