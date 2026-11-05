Sam Altman da marcha atrás tras la polémica de la RAM: "es jodidamente molesto que se haya sacado de contexto"

Un comentario de Sam Altman en el podcast Cheeky Pint protagonizó la polémica del pasado fin de semana. Calificó la situación de que los usuarios tengan ordenadores para correr modelos de IA locales como algo "bastante terrible" teniendo en cuenta que, según él, usan la memoria el 5% del tiempo. Eso desató la crítica al CEO de OpenAI, pero también memes bastante graciosos.

Ahora ha salido a defender su postura en Twitter y resulta que, obviamente, la culpa es nuestra porque "es jodidamente molesto que esto se haya sacado de contexto".

Repasemos. Aunque ya tratamos el tema cuando el mandamás de OpenAI comentó la jugada en el podcast, creo que es interesante volver a ver qué dijo exactamente para que estemos en la misma página:

"La inferencia local es una terrible asignación de recursos escasos. Mucha gente quiere inferencia local y, de algún modo, asume que el problema está resuelto porque tenemos modelos de código abierto que podemos ejecutar en nuestros ordenadores y, así, no necesitar todas esas cosas que permiten los centros de datos.

Pero, desde una perspectiva de asignación global, en realidad es bastante terrible que todo el mundo tenga su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo cuando estamos en un momento en el que éste es un recurso tan limitado.

En ese entorno en el que ese suministro crítico es tan restringido, quieres la máxima concentración en la nube. Pero, de algún modo, la idea de la gente es la contraria."

Ram Altman. En el podcast habló de más temas, como la dificultad de las empresas que monopolizan la producción de la memoria para ampliar esa producción, pero la declaración que encendió las redes y protagonizó memes desternillantes fue la que ponemos más arriba. El propio Elon Musk comentó quizá una de las cosas más sensatas que ha dicho recientemente con un "la gente merece tener su propia RAM".

Altman respondió a uno de estos memes y otro usuario le dijo que si podía cambiar su nombre a 'Ram Altman', algo que hizo durante unas horas.

No lo hemos entendido. Sin embargo, en lugar de dejar correr el tema, volvió a aludir a su comentario en el podcast, añadiendo lo siguiente:

"En realidad, sí quiero que el mundo tenga toneladas de memoria y que la gente ponga tanta como quiera en sus ordenadores. Es jodidamente molesto que esto se haya sacado de contexto.

Llevo mucho tiempo argumentando que el mundo debería aumentar la producción de memoria".

🫠 Es un poco un sí, pero no. Es decir, Altman expone que, como la oferta de DRAM es tan, tan limitada, a su juicio conviene concentrar su uso en la nube, donde el hardware trabaja casi sin pausa. Pero pese al matiz de hace unas horas en Twitter, en el propio podcast está inmortalizada la frase de que "es bastante terrible que todo el mundo tenga su propio ordenador con una DRAM que se utiliza apenas el 5% del tiempo cuando estamos en un momento en el que éste es un recurso tan limitado". No es que se haya sacado de contexto.

Al menos, ahora Altman sí apunta donde debe apuntar: a quienes fabrican esa RAM y al motivo por el que se ha convertido en un bien crítico, ya que ahí su empresa, precisamente, tiene buena parte de la culpa de que los usuarios ya no sólo no puedan acceder a RAM o almacenamiento a un buen precio, sino a comprar cualquier producto de consumo que tenga esos componentes.

Porque quizá somos nosotros los que tenemos buenos motivos para quejarnos de que quizá unos pocos se han hecho con toda la RAM hasta... 2030. Con suerte.

Vía | The Verge

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