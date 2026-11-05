No hay nada más barato que reunir a unos tertulianos y ponerlos a discutir: La Séptima quiere exprimirlo al máximo

“La materia prima con el coste más bajo”: así define José Miguel Contreras la saliva, el ingrediente con el que ha construido La Séptima. El canal que hoy entra en la TDT nace a la medida de la industria que más ha crecido en las parrillas españolas, la de la opinión en bucle llevada al extremo (al estilo de muchos espacios de la televisión argentina, un presentador le dará el relevo al siguiente). Un modelo que, en el clima actual, está condenado a funcionar.

Cuándo empieza. La Séptima empieza a emitir hoy, 5 de noviembre, a las 12:00. Es la quinta televisión privada generalista de la democracia, y la dirige Javier Ruiz, que llega de ‘Mañaneros 360’ con buena parte de su equipo. Para verla hay que resintonizar la TDT y su orientación será abiertamente política y progresista, renunciando casi por completo (aunque habrá excepciones los fines de semana) a la ficción y al entretenimiento en favor del debate puro. El objetivo: competir en audiencia con Cuatro y La Sexta.

Una parrilla de mesas y micrófonos De lunes a viernes, según la parrilla que ya se ha hecho pública:

12:00-14:55, El pulso . Verónica Sanz abre el día con repaso a la actualidad.

Verónica Sanz abre el día con repaso a la actualidad. 15:05-16:55, En línea . Sarah Santaolalla pasa de tertuliana estrella de TVE a tener programa propio.

Sarah Santaolalla pasa de tertuliana estrella de TVE a tener programa propio. 17:05-18:55, Sobre la mesa . Rocío Delgado, con la vida cotidiana y la desinformación como eje.

Rocío Delgado, con la vida cotidiana y la desinformación como eje. 19:05-20:50, La Diana . Presentado por Noor Ben Yessef, con un enfoque más social.

Presentado por Noor Ben Yessef, con un enfoque más social. 21:00-01:00, La última hora. Javier Ruiz abre cada noche con La recta final, y ya ha manifestado que en estos tiempos preelectorales hará un seguimiento diario de la intención de voto.

Entre programa y programa hay diez minutos de 'El relevo'; las mañanas son de redifusión y las madrugadas, de teletienda. El fin de semana se reparte entre Luján Argüelles ('Fin de semana', 12:00-13:55), Quequé ('La comedia nacional', 14:05-16:55) y Alba Carrillo y Marta Márquez ('Fuera de control', 17:05-21:00). El sábado por la noche, 'La séptima pantalla' emite una película con tertulia posterior, y el domingo vuelve Ruiz.

Una tele hecha de saliva. Si entramos en detalle en las cuentas, que analiza El Confidencial, tenemos un presupuesto de 30 millones de euros al año, diez veces menos que los 300 con los que nació laSexta en 2006, y lejos de los 180 que Cuatro reservó en 2005 solo para su programación. Un presupuesto muy limitado que obliga a que la parrilla se llene de mesas (RTVE paga a los colaboradores de ‘La hora de La 1’ entre 150 y 450 euros por programa, por ejemplo). José Miguel Contreras, responsable del canal, calcula que cada punto de audiencia vale unos 15 millones: con un 2% o un 2,5% estará en números verdes y con un 1,5% “sufriremos”.

El sesgo. Contreras admite un "sesgo moderadamente de izquierdas" y describe el cambio de época: antes una cadena tenía que parecer neutral y ahora busca a su público para decirle "tú eres de los míos". Llega a reconocer que, en audiencia, le vendría mejor una victoria de PP y Vox, porque muchos espectadores progresistas abandonarían TVE, como pasó en Estados Unidos con los late nights tras la victoria de Trump. Su argumento comercial es que en la televisión privada hay una "abundancia abrumadora de perfiles conservadores" y ningún hueco progresista.

Al barro. La Séptima es una cadena hecha por y para polemizar y el enfrentamiento: necesita un adversario en Moncloa o en el plató de enfrente para justificar cada hora de emisión. Pero la demanda existe: el Digital News Report España 2026 sitúa en el 33% a quienes se fían de las noticias en general y en el 42% a quienes se fían de las que eligen ellos mismos. Pero un exdirectivo que trabajó con Contreras resume de forma anónima un riesgo que existe, en el mismo artículo: el modelo fideliza a una audiencia sesgada a costa de expulsar a otra y acaba en “la confusión de la opinión y la información”.

El precedente. En 2012, laSexta llenó su parrilla de actualidad política de la noche a la mañana, y La 1 aplica desde abril de 2025 una versión de esa fórmula. Y da audiencia: La 1 cerró octubre como la cadena más vista, con un 13%, y ‘Mañaneros’ dobló su audiencia al politizar sus contenidos. En la otra orilla, Cuatro ha convertido 'Horizonte' en su programa más visto de la temporada, con la discusión como núcleo y aspiración de espectáculo polémico.

O dicho de otro modo: las cinco generalistas sumaron más de 123 horas de entrevistas a políticos entre enero y mediados de septiembre, y el consumo de esas entrevistas creció un 20,6% respecto a 2025. En La Séptima presumen de que su proyecto inspiró el giro de TVE, pero marcan líneas rojas: Contreras ya ha asegurado que no replicaría las tertulias basadas en la confrontación, y Ruiz prometió una “anti-Fox” sin morbo, sin casquería y sin basura. Aún no conocemos la calidad y el talante del debate que nos espera, pero está claro qye la trinchera ya estaba dispuesta antes del primer programa.

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