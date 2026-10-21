Mediaset está experimentando con una especie de 'Barbenheimer' nocturno los miércoles, juntando 'Horizonte' y 'El Chiringuito'

El 10 de septiembre, 'El Chiringuito' cayó en Energy a un 3,2%, mínimo de su estreno en el canal. Sin embargo, la noche anterior, el mismo programa había hecho un 7,5% en Cuatro. ¿La diferencia entre una y otra emisión? El alcance de un canal generalista, una jornada de Champions y casi dos horas y media de Iker Jiménez como telonero. Eso último es lo que hoy mismo va a intentar replicar Mediaset.

Por tercera vez. Cuatro repite esta noche la fórmula por tercera vez desde septiembre. 'Horizonte' se emitirá de 21:10 a 00:00 y, a medianoche, 'El Chiringuito' deja Energy, su canal de lunes a jueves, para ocupar el late night con un especial de la Champions hasta las 2:25. El contenedor de cine 'El Blockbuster' vuelve a caerse de la parrilla, y la tertulia tendrá como material el PSG-Barcelona, el Stuttgart-Atlético y el Real Madrid-Leipzig. El esquema debutó el 9 de septiembre, con 'Horizonte' desde las 21:35 y el especial de Pedrerol a medianoche, y se repitió el 14 de octubre, siguiendo religiosamente el calendario de la UEFA.

Qué se saca. La insistencia viene sobradamente justificada con los resultados de audiencia. El 14 de octubre 'Horizonte' sumó un 10,8% y 1.307.000 espectadores en su tramo de access y un 12,5% con 1.142.000 en los 50 minutos extra, de 23:10 a medianoche. 'El Chiringuito' firmó después un 7,9% y 305.000 espectadores, su mejor registro desde que llegó a Mediaset. En la emisión previa de septiembre, el access de 'Horizonte' se había quedado en un 10,2%, su parte de prime time en un 11,6% y Pedrerol en el citado 7,5%. Todos crecieron en la segunda cita.

Peor en Energy. En su canal habitual, la tertulia rinde apenas la mitad. A 25 de septiembre, 'El Chiringuito' tenía en Energy una media del 4,2% y unos 158.000 espectadores, frente al 1,8% que llevaba el canal en el mes. Es un salto respecto a lo que Energy emitía antes en esa franja, pero no respecto a la propia historia del formato: en Mega, con Atresmedia, había promediado un 4% y 156.000 espectadores en su última temporada. Y aunque Pedrerol hablaba de “trasladar al público que antes les seguía a Mediaset”, y el estreno en Energy acompañó (un 5,2% y 189.000 espectadores), un mes después la media había bajado un punto. Es decir, 'El Chiringuito' necesita un canal generalista.

El telonero. 'Horizonte' está experimentando un crecimiento muy notable en los últimos meses a base de ampliaciones. Mediaset subió el programa de Iker Jiménez al access de lunes a miércoles en enero, en principio durante un mes. En febrero, Jiménez anunció en directo que la tira seguiría “hasta que Dios quiera” y en la temporada 2025-2026, que acabó en junio, esa tira promedió un 7,8% y 954.000 espectadores y fue lo más visto de Cuatro. Desde el 14 de septiembre arranca a las 21:10 y ocupa también los viernes. En septiembre, la tira de lunes a jueves subió al 9,9% con 1.111.000 espectadores, y la edición de prime time de los jueves promedió un 12,1% y 860.000.

Viene de largo. El emparejamiento tampoco es nuevo. Los domingos, 'El Chiringuito' entra en Cuatro justo después de 'Cuarto milenio'. Sus emisiones en Cuatro hicieron un 6,4% y 239.000 espectadores en agosto y un 6,6% y 258.000 en septiembre. De Iker Jiménez, Pedrerol dijo que “podría ser tertuliano de El Chiringuito” y se declaró “muy fan”.

Y a diferencia del emparejamiento de opuestos de Barbenheimer, estos dos programas comparten mucho: una mesa de colaboradores fijos, un presentador que modera y azuza a la vez, actualidad desmenuzada en directo y discusión convertida en espectáculo. Cambia la materia prima, política en un caso y fútbol en el otro, pero el espectador que aguanta despierto hasta la una busca bronca y declaraciones con espíritu de meme incendiario.

El enemigo en casa. Curiosamente, el rival que más estorba a esa hora juega en la misma casa. En la franja de estricta coincidencia del 14 de octubre, de 23:13 a medianoche, 'Horizonte' hizo un 12,5% y 'La isla de las tentaciones' un 12%; a partir de las doce, el reality de Telecinco fue lo más visto hasta casi las dos. Es decir, Mediaset reparte su audiencia nocturna entre dos canales, en lugar de sumarla. Lo cierto es que Cuatro cerró septiembre con un 7,1%, su mejor septiembre en 11 años, y Telecinco con un 8,4%, corroborando su descenso en picado en audiencias.

De momento tenemos una cita marcada a fuego en el calendario: el próximo miércoles de Champions es el 4 de noviembre, la cuarta jornada. Para entonces Mediaset tendrá las audiencias de tres combos Horizonte-Chiringuito, y una pregunta clara: ¿tiene el especial que dejar de serlo?

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