Pedrerol deja Atresmedia por Mediaset después de 13 años, y su salida es el reflejo perfecto de la guerra actual de las privadas

Hemos visto esto con anterioridad: Josep Pedrerol se presenta en la puerta de una cadena justo en el peor momento para que la que le acoge lo pierda. Pues ha vuelto a pasar. Solo que esta vez la cadena en donde aterriza está librando ya una guerra judicial abierta con la que le dice adiós. Las hostilidades plasmadas en demandas y juicios (futuros) entre Atresmedia y Mediaset encuentra en la fuga de Pedrerol casi un símbolo de las tensiones que plagan la televisión española.

Qué ha pasado. Atresmedia y Josep Pedrerol comunicaron el pasado martes que ponen fin a su relación profesional. Se habla de mutuo acuerdo y de una fecha de caducidad muy concreta: el contrato del presentador catalán expira el 19 de julio, y 'El Chiringuito' se despide un día después con un especial dedicado a la final del Mundial 2026. Pedrerol resumió el balance diciendo que "han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad". Por parte de la cadena, el director general de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón, agradeció en un comunicado la profesionalidad del equipo y los logros conseguidos.

La salida no se limita al programa nocturno. También se cierra 'Jugones', el informativo de sobremesa que Pedrerol presenta en laSexta desde 2013 y que, según el propio comunicado, se ha mantenido como "referente informativo deportivo en ese horario".

Así se despide Pedrerol. La historia tiene un precedente casi idéntico. Pedrerol dirigía 'Punto Pelota' en Intereconomía cuando la cadena, en plena crisis de impagos, resolvió su contrato el 4 de diciembre de 2013. Para entonces ya presentaba "Jugones" en laSexta, desde septiembre de ese mismo año, lo que le permitió aterrizar en Atresmedia poco después: el heredero de "Punto Pelota" debutó como "El Chiringuito de Jugones" el 6 de enero de 2014 en el ya desaparecido canal Nitro, antes de pasar por laSexta y Neox y asentarse en Mega desde 2015. Esta vez no hay impagos ni cese, sino un contrato que no se ha renovado tras meses de conversaciones estancadas.

El formato a cuestas. Que un presentador cambie de cadena es normal en la televisión española, pero no lo es tanto que se lleve a cuestas un formato entero, con equipo y productora incluidos. El precedente más citado es el de Pablo Motos, que trasladó 'El Hormiguero' de Cuatro a Antena 3 en 2011 conservando programa y colaboradores. Pedrerol parte de una posición parecida: 'El Chiringuito' lo produce Radio Sport Plus, su propia productora, y según recoge Periodista Digital citando a fuentes del sector, Mediaset negocia incorporar también a buena parte de su equipo habitual para trasladar el formato de forma casi íntegra, aunque con otro nombre.

Mediaset tiene prisa. Telecinco cerró la temporada 2025-2026 con un 8,9% de cuota media, su peor registro histórico y la quinta temporada consecutiva a la baja, mientras Atresmedia lideró el grupo con un 25,6% de share, la mayor ventaja que le ha sacado nunca a Mediaset. Coincidiendo con las semifinales del Mundial en La 1, Telecinco firmó el peor día en 36 años de historia. Un formato con coste de producción contenido y una comunidad de seguidores ya formada encaja con lo que Mediaset necesita antes de que La Liga arranque el próximo 15 de agosto. No deja de ser irónico, eso sí, que el mismo deporte que está dando tantos quebraderos de cabeza a Telecinco le pueda servir en un futuro cercano como balsa de salvamento.

Guerra en marcha. Mediaset y Atresmedia mantienen desde hace años un litigio por 'Pasapalabra' y su prueba final, el Rosco: el Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a retirar el Rosco en mayo, Atresmedia lo sustituyó por una nueva prueba llamada AlaZ el 19 de junio (que ha seguido triunfando en audiencia), y la productora neerlandesa MC&F y Mediaset han anunciado que la demandarán por considerar que la nueva prueba se parece demasiado a la original. Arrebatar a Atresmedia una de sus marcas deportivas más rentables tendría algo de simbólico.

Sin confirmación de momento. Ninguna de las dos cadenas ha confirmado el fichaje, y aún quedan multitud de detalles pendientes: si el nuevo programa aterrizará en Telecinco o en Cuatro, con cuántos colaboradores históricos lo hará y cómo se llamará (una pista posible: el pasado 13 de abril, Radio Sport Plus registró ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la denominación "Chiringuito Gol TV"). De nuevo, el 15 de agosto y el arranque de La Liga puede ser una fecha clave para que, en torno a ella, sepamos más cosas.

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