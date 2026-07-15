Anya Taylor-Joy es una estafadora con suerte en uno de los estrenos más intrigantes de esta semana, ya en streaming

Apple TV+ estrena hoy los dos primeros episodios de 'Lucky', serie con unas cuantas estrellas en el reparto y que parte de una fórmula que la plataforma ya conoce bien: convertir una novela superventas en un éxito en streaming. En este caso adapta el libro homónimo de Marissa Stapley, publicado en 2021 y que se viralizó unos meses después, cuando fue elegido como recomendación del club de lectura de Reese Witherspoon. Desde ahí, el libro coronó las listas de ventas durante meses.

La trama, sin embargo, se aleja parcialmente del punto de partida original. En la novela, Lucky Armstrong es una estafadora que gana la lotería con un billete comprado al azar y no puede cobrarlo sin delatarse. La serie cambia el mecanismo: un atraco millonario sale mal, hace que su marido desaparezca y se ve perseguida tanto por el FBI como por un jefe de la mafia. Sin embargo, el resultado quiere conservar el espíritu del personaje original.

Al frente del reparto, Anya Taylor-Joy regresa a la televisión por primera vez desde la memorable 'Gambito de dama' de Netflix. La acompañan Annette Bening como su suegra y jefa criminal, y el siempre digno de celebración Timothy Olyphant. La mencionada Reese Witherspoon, después de descubrir la novela, sigue vinculada a la historia produciéndola (no es la primera vez que lo hace, suyos fueron éxitos como 'Perdida' y 'Big Little lies'), y Taylor-Joy también hace funcioners de productora ejecutiva a través de su propia compañía, Ladykiller.

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En esta ocasión, 'Lucky' parece seguir los pasos de 'Presunto inocente', que partía de un best seller de Scott Turow y también contaba con un reparto de campanillas encabezado por Jake Gyllenhaal. De nuevo nos encontramos aquí con estupendos actores, un gusto por el thriller intenso (aquí aderezado con explosivas secuencias de acción) y un acabado visual, como siempre en Apple TV+, que pone a la plataforma varios pasos por delante de sus competidoras. No se hablará demasiado de 'Lucky', pero sin duda se convertirá en una de las propuestas a seguir de este verano.

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