Mi móvil tiene casi cinco años y la batería mantiene su vida útil al 85%. Así es como lo he conseguido

Mi smartphone, un iPhone 13 Pro Max, ya tiene casi cinco años y su batería conserva el 85% de su capacidad original. No es casualidad ni buena suerte. Es el resultado de entender qué le ocurre a una batería de iones de litio cada vez que la cargamos y aplicar de forma consciente un puñado de hábitos que ralentizan su degradación.

La mayoría de los usuarios da por hecho que la batería de un móvil está condenada a degradarse sin remedio en dos o tres años. Y hasta cierto punto es así: toda batería de iones de litio pierde capacidad con el tiempo. Pero la velocidad a la que lo hace depende en gran medida de cómo la tratamos, no solo de su química interna.

En este contexto nos interesa entender dos fenómenos físicos concretos, el estrés por voltaje y la degradación térmica, porque son los que más desgastan las celdas de las baterías. Y también necesitamos conocer las pautas que he seguido durante casi cinco años para minimizarlos. No son trucos mágicos. Son consecuencias directas de la electroquímica que ocurre dentro de la batería.

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Qué le pasa a una batería cada vez que la cargamos

Una batería de iones de litio funciona moviendo iones entre el cátodo y el ánodo a través de un electrolito. Cuando cargamos el móvil hasta el 100% forzamos al cátodo a alcanzar su máximo potencial de voltaje. Ese estado de alta tensión oxida el electrolito en contacto con el cátodo y favorece la disolución de metales de transición de su estructura cristalina. Este fenómeno se conoce como estrés por voltaje, y es acumulativo: cuanto más tiempo pasa la batería en ese estado de tensión máxima, más rápido se degrada.

Un aumento de 10 grados Celsius llega a duplicar la velocidad de ciertas reacciones de degradación en el electrolito

Un apunte breve antes de seguir adelante: esa capa que se forma sobre el cátodo se llama CEI (interfase de electrolito sólido del cátodo o cathode electrolyte interphase), y es la prima hermana de la SEI (interfase de electrolito sólido o solid electrolyte interphase) que crece sobre el ánodo de grafito. A voltajes altos y sostenidos, la CEI se engrosa de una forma descontrolada, consume litio activo de forma irreversible y reduce la capacidad utilizable de la celda con cada ciclo.

Por este motivo merece la pena utilizar la automatización de carga al 80% que ofrecen tanto iOS como Android. De hecho, no cargo mi móvil al 100% salvo que sepa que voy a necesitar toda la autonomía ese día. Mantener la batería en un rango de voltaje intermedio (entre el 20% y el 80%) reduce drásticamente el tiempo que las celdas pasan en los extremos de tensión donde el desgaste molecular es más agresivo.

El segundo gran enemigo es el calor, y aquí es donde entra en acción la degradación térmica. Las reacciones químicas parásitas no dependen solo del voltaje; también se aceleran con la temperatura, y lo hacen de forma no lineal. Como referencia orientativa, un aumento de unos 10 grados Celsius puede llegar a duplicar la velocidad de ciertas reacciones de degradación en el electrolito, un comportamiento coherente con la ecuación de Arrhenius que rige la cinética de cualquier reacción química.

Esta es la razón por la que evito los cargadores ultrarrápidos en verano, especialmente si mi móvil está expuesto al sol o dentro de una funda gruesa. Cargar a 45, 65 o más vatios genera un calor interno considerable, y si ese calor no se disipa bien (y en ambientes a 35 o 40 grados Celsius no se disipa bien), la temperatura de la celda puede acercarse a los 40-45 grados Celsius, un rango a partir del cual la degradación del electrolito y la disolución del cátodo se aceleran de una forma notable. Definitivamente prefiero cargas más lentas a 15 o 20 vatios, aunque tarden más: la batería lo agradece a largo plazo.

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