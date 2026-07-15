Un Galaxy S26 Ultra por menos de lo que cuesta el S26 base: ha llegado la mejor oferta del móvil de gama prémium de Samsung

Plegables aparte, el Galaxy S26 Ultra es el mejor teléfono que ha lanzado Samsung hasta ahora. Como de costumbre, ha ido recibiendo descuentos diferentes a lo largo de todos estos meses que lleva disponible, aunque nunca uno tan grande como el que tiene hoy, día 15 de julio: nos podemos hacer con él por 953,10 euros en la tienda oficial de Samsung. Te contamos cómo.

Uno de los mejores móviles Android que hay

Es un gran precio si tenemos en cuenta que el móvil, lanzado a principios de año, tiene un PVP de 1.449 euros para su versión con 256 GB de almacenamiento. La forma para poder hacernos con él por 953,10 euros es muy sencilla: si entramos en la página de Samsung, recibiremos automáticamente un código con un 10% de descuento extra (está en la parte superior de la pantalla). Con él y utilizando Bizum como forma de pago, se nos quedará el móvil por los 953,10 euros que comentamos más arriba. Es más barato que el Galaxy S26 de lanzamiento, puesto que costaba 999 euros.

Si, además, pedimos al chat de expertos de la página de Samsung un código extra, recibiremos gratis un cargador de regalo.

El Galaxy S26 Ultra es uno de los mejores móviles de 2026. Una de las cosas más destacables de este es que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas que ha estrenado esta generación una chulísima función de privacidad, exclusiva de momento de este móvil. Además, es una bestia en lo que a potencia se refiere gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y a sus 12 GB de memoria RAM.

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A todo esto hay que sumarle que también es una de las mejores opciones a nivel de software gracias a One UI y todas sus herramientas, como Galaxy AI. Por último, no podemos olvidar que tiene siete años de actualizaciones garantizadas, que su carga rápida por cable ahora es de 65 W (en la anterior generación era de 45 W) y que cuenta con un sistema de cámaras muy versátil.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy s26 ultra ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Sigue siendo un móvil de más de 900 euros, aunque tiene un descuentazo que lo deja como un caramelito si buscas el mejor móvil de Samsung.

Sigue siendo un móvil de más de 900 euros, aunque tiene un descuentazo que lo deja como un caramelito si buscas el mejor móvil de Samsung. Un móvil que te durará muchos años: Potencia, un software sobresaliente, buena cámara y siete años de actualizaciones garantizadas. No tendrás que cambiar de móvil en mucho tiempo.

Potencia, un software sobresaliente, buena cámara y siete años de actualizaciones garantizadas. No tendrás que cambiar de móvil en mucho tiempo. Su pantalla de privacidad: Esta función, que de momento es exclusiva del Galaxy S26 Ultra, alejará miradas indiscretas de tu móvil. ❌ LO PEOR No tiene la misma capacidad de batería que algunos de sus rivales: Aunque cuenta con batería de 5.000 mAh y está muy bien optimizada, Samsung no ha dado todavía el salto al silicio-carbono. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas uno de los mejores teléfonos Android que hay en el mercado y tu objetivo es no tener que cambiar de móvil durante un buen montón de años. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje más de precio o directamente quieres ahorrar al máximo yendo a por la generación anterior con el Galaxy S25 Ultra.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Samsung

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