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Omoda y Jaecoo ya venden más coches que Citroën, Nissan o Ford en España. Y tienen muy claro que su secreto no es el precio

Omoda y Jaecoo tienen seis coches en el mercado. Ya venden más que Citroën, Ford o Nissan en España

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Alberto de la Torre

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En la primera mitad de 2026, Omoda ha vendido 13.208 coches según datos de Anfac. Jaecoo ha colocado en el mercado 6.590 unidades. Entre ambas compañías apenas suman seis coches en el mercado (los Omoda 5 y Jaecoo 5 tienen versiones eléctricas) pero sus números son superiores a los de Citroën, Ford o Nissan, compañías más que asentadas en nuestro país y que han sido grandes superventas. 

Y Francesco Colonnese, vicepresidente de Omoda&Jaecoo Iberia, tiene muy claro el por qué. 

Disparados. "Este año rozaremos las 40.000 unidades". Ese es el objetivo que tienen dentro de Omoda&Jaecoo para nuestro país, según Colonnese quien ha expresado su lectura del mercado en El País. Los números, desde luego, apuntan a ello porque en la primera mitad del año ya rozaron las 20.000 unidades, ya cerca de las poco más de 25.000 unidades con las que cerraron el año pasado

La situación de Omoda y Jaecoo es solo la certificación de que tres compañías chinas han llegado a España para ocupar una posición relevante en el mercado. Sus coches son la base de las casi 14.000 unidades que Ebro ha puesto en el mercado en lo que llevamos de año. BYD ya ha matriculado 22.860 unidades (el doble que el año pasado). MG, la líder, se mueve en un empate técnico con el año pasado, firmando 25.137 unidades. 

Y en Europa, que todavía se estaba resistiendo a las marcas chinas, BYD ya vende más coches que Citroën

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"Se tienen que poner las pilas". Los motivos por los que Colonnese cree que los fabricantes chinos están ganando terreno en España están muy claros: 

"Los fabricantes europeos se tienen que poner las pilas. Cuando llega alguien que sube el nivel de calidad y tecnología de los coches, tienes que intentar dar un servicio igual; no puedes quedarte con lo que tienes porque, de repente, pasas de ser supermoderno a superviejo, de tecnológico a analógico…”

En sus palabras, el vicepresidente de Omoda&Jaecoo Iberia defiende que el precio no es el único motivo por el que sus coches están creciendo a un ritmo endiablado. "No es que el cliente nos compre por 3.000 euros menos, si no porque aportamos el doble de autonomía eléctrica. Hasta que llegaron los chinos, hasta que llegamos nosotros, (los híbridos enchufables) tenían 40-50 kilómetros de autonomía eléctrica, ahora tienen 150 kilómetros".

Un buen negocio. Esta defensa del híbrido enchufable tiene mucho sentido para la compañía. En estos momentos, Omoda ha colado al Omoda 7 y al Omoda 9 entre los 10 coches con esta tecnología más vendidos en España. Coches que, como te contamos en estas pruebas (enlaces anteriores), nos gustaron por su bajo consumo y su alta carga tecnológica. 

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Sí, pero. Aunque Colonnese asegura sus clientes los compran por "la calidad de nuestros coches, que tienen tecnología por todos lados, algo que no era habitual en el sector", lo cierto es que Omoda&Jaecoo, como el resto de marcas chinas (cinco de los 10 híbridos enchufables en España más vendidos son chinos), ofrecen productos mucho más baratos que la competencia.

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A igualdad de equipamiento, como contamos en esta prueba del BYD Seal U, no hay comparación posible con otros modelos. Pero parte de esta ventaja en el mercado llega porque los coches chinos con motor de combustión, al contrario que los eléctricos, no pagan los aranceles extras que se impusieron en 2024. Se han convertido, como ya avisábamos, en el caballo de Troya con el que ganar cuota de mercado rápidamente

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Los tiempos. Lo que es indiscutible es que los fabricantes chinos están monetizando las inversiones y la llegada a nuestro país en tiempo récord. Sus coches ofrecen una imagen más tecnológica que se adapta rápidamente a los gustos actuales de los clientes. Eso, en un mundo que avanza a un ritmo endiablado, es clave porque un coche se ha estado diseñando a una década vista si sumamos el tiempo de desarrollo y el tiempo que este coche debía estar en el mercado. 

Desde Chery (propietaria de Omoda&Jaecoo) hace tiempo que defienden que esa capacidad de adaptación y solución de problemas es clave. En lugar de lanzar un coche lo más refinado posible pero desarrollado durante años, lo que prefieren los fabricantes chinos es lanzar un producto muy solvente y aplicar cambios sutiles si es necesario en tiempo récord. 

Estos tiempos de desarrollo cortísimos son los que están dinamitando la industria y poniendo contra las cuerdas a los fabricantes tradicionales. En Toyota tienen claro que necesitan ser más ágiles para competir y el Renault Twingo ha sido diseñado en China para tenerlo en el mercado lo antes posible. 

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