BYD ha conseguido algo que parecía impensable hace un año: vender más coches que Citroën en Europa

No es ningún secreto que las marcas chinas de automóviles están conquistando Europa. Desde hace unos años, las calles se están llenando de coches de firmas como BYD, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, MG y muchas otras. Y tiene todo el sentido, ya que han venido con todo su arsenal a precios verdaderamente competitivos y cargados de tecnología.

Hay que irse al último repaso de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) para ver realmente lo mucho que han conseguido en muy poco tiempo. Y es que en el caso de BYD, la firma ha matriculado más coches que Citroën durante el mes de mayo en Europa (concretamente en el conjunto formado por la Unión Europea, los países de la EFTA y el Reino Unido). Según los datos del organismo, el fabricante chino registró 32.380 unidades frente a las 31.665 de Citroën. La diferencia es escasa, pero tiene un peso simbólico, pues es la primera vez que una marca china adelanta a un nombre tan histórico del automovilismo europeo.

En detalle. El crecimiento de BYD está siendo verdaderamente rompedor, sobre todo fuera de su mercado doméstico. Y es que en mayo de este año ha disparado sus matriculaciones un 136,6% respecto al mismo mes de 2025, elevando su cuota de mercado en la región EU+EFTA+UK hasta el 2,8%, frente al 1,2% de hace un año.

Citroën, por el contrario, cierra el mes con un retroceso del 1,6%. Eso sí, cabe decir que el sorpasso se produce en la región EU+EFTA+UK, pues si miramos solamente las cifras de la Unión Europea, Citroën aún resiste por delante, con 29.227 matriculaciones frente a las 26.017 de BYD. Pero la distancia se ha acortado bastante respecto al año pasado.

El motor de esta expansión ha sido sobre todo en Italia, Francia y Alemania, donde BYD ha multiplicado sus ventas, mientras que en el acumulado de los cinco primeros meses del año la marca china ya suma 135.307 coches matriculados en esta región, un 145,2% más que en 2025.

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Y BYD no es la única. Las marcas chinas en su conjunto han alcanzado en mayo una cuota de mercado del 10,7% en Europa, su máximo histórico, según datos de Automotive News. Chery ha disparado sus matriculaciones un 244,1% y Leapmotor, respaldada por Stellantis, las ha multiplicado por más de cinco, con un crecimiento del 465,1% en la región EU+EFTA+UK. Incluso Tesla, aunque no es china, se ha beneficiado de ese mismo impulso hacia la electrificación, con un alza del 107,9% gracias a la llegada de las nuevas versiones Standard del Model 3 y el Model Y.

A pesar de los aranceles que la Unión Europea impuso en 2024 a los eléctricos chinos, algo que ha frenado parcialmente esta ofensiva, las marcas chinas siguen con un crecimiento apabullante.

Y ahora qué. El contexto en el que se produce este sorpasso es el de un mercado europeo en plena transición hacia la electrificación. Según datos de ACEA, entre enero y mayo de 2026, los coches eléctricos de batería ya representan el 20% de las matriculaciones en la Unión Europea, frente al 15,3% de hace un año, mientras que los híbridos siguen siendo la opción más popular con un 37,8% del mercado (en estos últimos hay que tener en cuenta que también entran los microhíbridos, con más protagonismo del motor de gasolina que la pequeña batería de su conjunto). Por otro lado, la suma de gasolina y diésel ha caído hasta el 30,1%.

Y en este tablero, cada vez más favorable a los vehículos electrificados, BYD y el resto de fabricantes chinos parten con ventaja por su especialización en estas tecnologías.

Imagen de portada | BYD y Citroën

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