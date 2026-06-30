El Ferrari Luce ha vendido todas sus unidades en China. Y eso es la mejor señal para los fabricantes chinos

Ferrari Luce en China. Con el Luce, claro. El coche eléctrico de los de Maranello ha colgado en la puerta de sus concesionarios el "todo vendido". 88 unidades a casi 600.000 dólares. Una cifra altísima para un mercado chino que ha rebajado los precios, también, de los vehículos de lujo. Pese a todo, Ferrari es Ferrari.

Lo que quieran. Pueden vender lo que quieran. Es la conclusión defendida por múltiples analistas y recogida en Xataka durante la presentación del Ferrari Luce, el primer coche eléctrico de la compañía que creó una enorme polémica por su diseño que superó, incluso, a la de haber lanzado un coche eléctrico sin rastro de olor a la gasolina.

Apenas unos días después supimos que Ferrari había vendido todas y cada una de las unidades que tenía planeadas en una primera tirada. ¿Muchas o pocas? Realmente no está del todo claro porque la capacidad productiva de Ferrari es escasa y sólo con el paso de los años podremos saber si el coche ha sido o no un éxito.

Lo que es seguro es que Ferrari, por el simple hecho de ser Ferrari, demuestra que puede vender lo que quiera.

88 unidades para China. Con una lista de espera que ya llega hasta 2027, el Ferrari Luce ha tenido la acogida que se podía esperar. Incluso pese a que la compañía ha asegurado que no obliga a sus clientes más tradicionales a comprar el coche como paso previo para hacerse con las unidades más especiales.

De esa lista de espera que ya se ha completado, 88 de esas unidades irán directas al mercado chino. Estos Ferrari Luce, aseguran en Car News China, se han vendido con un precio de salida de 586.600 dólares (casi cuatro millones de yuanes chinos al cambio). La cifra es, explican, un 7% menor al precio que se vende en Europa.

Muy importante. Que las ventas avancen a buen ritmo es una enorme noticia para la marca ya que China ha estado virando muy rápidamente a sus fabricantes locales y han dado la espalda a los extranjeros. De hecho, Ferrari apenas vendió 584 unidades en 2025 en el país asiático. La caída fue grave porque en 2024 firmó 814 unidades y en 2023 colocó 1.221 superdeportivos.

Es decir, colocar 88 unidades de golpe en China ya le ha permitido vender un 15% de la misma cantidad que firmó el año pasado. Sin duda, un colchón que le permite amortiguar la caída en un mercado que claramente avanza al producto eléctrico y, sobre todo, al local.

Mucho dinero. Cuando se analizan las ventas de coches en China, en CarNewsChina hablan de "extralujo" para referirse a los coches que cuestan más de un millón de yuanes (algo más de 120.000 euros al cambio directo). Es un mercado donde, curiosamente, solo dominan los coches europeos. El vigésimo clasificado el año pasado fue el Mercedes-AMG GLS con 83 unidades. De una tacada, Ferrari ya lo habría superdado.

Pero este listado no está dominado por el coche europeo porque hagan mejor las cosas, lo es porque los fabricantes chinos han entrado en una guerra de precios que ha conseguido situar el tope de precio de sus coches de lujo por debajo de ese millón de yuanes. Por eso sorprende que Ferrari sea capaz de colocar 88 unidades de un coche que multiplica por cuatro ese coste.

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Hay que tener en cuenta que sólo BYD con los Yangwang U8 y su variante larga U8L consiguió colarse en este listado. El resto de superdeportivos no aparece porque, entre otras cosas, cuestan menos dinero que esa frontera del millón de yuanes.

Mucha más por menos dinero. Para muestra de lo que estamos hablando, el Huawei Maextro S800, una berlina de lujo que fabrican a medias Huawei y el conglomerado automovilístico JAC partía el año pasado de poco más de 700.000 yuanes chinos (unos 100.000 dólares al cambio) y su tope de gama superaba por poco ese millón de yuanes.

Sólo en el pasado mes de diciembre de 2025, este coche vendió más que el BMW Serie 7, el Porsche Panamera y el Mercedes-Maybach Clase S que se consolidaron como los siguientes tres coches más vendidos. Mientras que el coche chino vendió 4.376 unidades, las opciones europeas sumaron 4.140 unidades.

Los fabricantes chinos están ofreciendo coches más avanzados tecnológicamente en su interior que cualquier otra empresa europea. El Huawei Maextro S800 cuenta con triple pantalla en su interior entre 15 y 16 pulgadas, terminaciones en madera en su interior con espacio para guardar botellas de champán, asientos individuales en formato butaca en las plazas traseras, los sistemas ADAS más avanzados y, por supuesto, una integración total con el ecosistema Huawei.

El camino a elegir. Aseguran en Ferrari que el Luce es un coche que no va dirigido a sus clientes más clásicos. "Está pensado para un perfil de cliente diferente, no para que lo compren los clientes históricos, que, obviamente, pueden hacerlo si lo desean", aseguraba Enrico Galliera que acaba de dejar su cargo como jefe de marketing de la compañía.

Como decíamos en Xataka es claro que Ferrari busca hacerse un hueco entre un nuevo tipo de cliente. Aunque apunte a un mercado global, esto era imprescindible en China donde el coche preferido entre los ricos también parece ser eléctrico y chino pero, sobre todo, apunta a ser algo diferente a lo que conocemos tradicionalmente como un coche.

Que Ferrari haya vendido todas las unidades allí le permite posicionarse como una compañía moderna, capaz de hacer cosas diferentes. Para muestra, esta opinión de una compradora china de un Porsche Taycan en declaraciones a Bloomberg: "Sólo era un Porsche electrificado. Eso es todo". En el artículo, calificaba la compra de "terrible" porque, sencillamente, no le aportaba ningún valor diferencial. De momento, los números parecen decir que Ferrari avanza por el buen camino en China.

Foto | Ferrari y Sou Jest

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