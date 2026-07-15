China cierra el grifo del helio y EEUU se convierte en el gran beneficiado ante la guerra de Irán

EEUU se ha convertido en el principal proveedor de helio de Japón, Corea del Sur y Taiwán, y con toda probabilidad su cuota de mercado seguirá creciendo. Esta es la conclusión del análisis de los datos de aduanas que ha hecho Nikkei Asia, que sitúa a Washington como el gran beneficiado de una crisis que combina la guerra de EEUU e Israel contra Irán y las restricciones a la exportación impuestas por Pekín.

Sea como sea, no es una tendencia menor. El helio es un gas insustituible durante el proceso de fabricación de chips debido a que es necesario para enfriar las obleas y en el grabado por plasma o la fotolitografía. En este contexto Japón, Corea del Sur y Taiwán son tres de los ecosistemas de semiconductores más importantes del planeta, con TSMC, Samsung y SK hynix a la cabeza, todos ellos reorientando parte de su suministro hacia el territorio estadounidense.

El desencadenante ha sido doble. Por un lado, la crisis en Oriente Medio ha sembrado dudas sobre la cadena de suministro asiática ante el temor a que un cierre de facto del estrecho de Ormuz complique aún más el acceso al helio y al gas natural licuado. Y sobre ese terreno ya inestable, China ha decidido apretar las tuercas al máximo.

China ha cerrado el grifo en un momento muy delicado

El Gobierno chino anunció el pasado 10 de julio un veto temporal y con efecto inmediato a las exportaciones de helio, amparándose en su Ley de Comercio Exterior y sin dar más explicaciones. El Ministerio de Comercio y la Administración de Aduanas china enmarcan esta medida en la escalada del conflicto en Oriente Medio, que amenaza con provocar nuevos cuellos de botella en un gas imprescindible para fabricar circuitos integrados.

China solo produce internamente en torno al 15% o menos del helio que consume

No obstante, en esta coyuntura nos interesa concretar el peso real de China en este mercado. Este país solo produce internamente en torno al 15% o menos del helio que consume, por lo que depende de las importaciones desde Catar, que genera aproximadamente un tercio del suministro mundial. Por este motivo su dependencia del exterior roza niveles críticos, con estimaciones que oscilan entre el 80% y el 90%.

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Un apunte breve antes de seguir adelante: el helio es insustituible en la fabricación de semiconductores porque no puede sintetizarse industrialmente. Se extrae de yacimientos de gas natural con concentraciones inusualmente altas de este elemento, y se emplea en el enfriamiento de las obleas, el grabado por plasma, la deposición química y por capas atómicas, el soporte a la litografía y la detección de fugas.

Japón y Corea del Sur, expuestos de una forma muy distinta

La exposición de cada país a este escenario varía notablemente. Japón ya obtenía en 2025 en torno al 60% de sus importaciones de helio desde EEUU y un 37% desde Catar, lo que le ha permitido pivotar con relativa rapidez. Corea del Sur, en cambio, dependía de Catar para el 64,7% de sus importaciones, un dato que ha obligado a Samsung y SK hynix a moverse con urgencia y aceptar precios más altos en nuevos contratos a largo plazo con Linde y Air Products.

El helio se suma ya a las tierras raras, el galio, el germanio y el grafito como otro capítulo de la pugna geopolítica

Y es que la fabricación de chips de memoria es muy exigente con el consumo de este gas debido a los repetidos procesos de grabado y deposición a alta temperatura que exige el apilamiento 3D avanzado. Muchos analistas de la industria de los semiconductores esperan que los proveedores industriales estadounidenses, como Air Products, Linde o ExxonMobil, sean los grandes beneficiados del estrechamiento del suministro global.

Sea como sea, el helio se suma ya a las tierras raras, el galio, el germanio y el grafito como otro capítulo de la pugna geopolítica por los recursos que sostienen la industria de los semiconductores.

Imagen | Yuri Shkoda

Más información | Nikkei Asia

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