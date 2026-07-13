11 años después de su final, llega a 'streaming' y completamente gratis esta obra maestra del suspense británico

El día que emitió su último capítulo y con ello cerraba definitivamente su apasionante historia, la mitad de la audiencia televisiva británica de esa noche estaba enganchada al final. Han pasado tres años de aquello (y once de la emisión del primer episodio), y ahora la extraordinaria 'Happy Valley' ha aterrizado, sin suscripción ni registro que valga, en el catálogo de Arte TV, de acceso completamente libre.

En esta serie de la BBC conoceremos a la sargento de policía Catherine Cawood en Halifax, West Yorkshire, que compagina el trabajo diario en una zona azotada por las drogas y la delincuencia de baja estofa con una vida personal marcada por el suicidio de su hija adolescente. Catherine cría a su nieto, convive con su hermana, exadicta en recuperación, y arrastra un rencor profundo hacia el hombre al que considera responsable indirecto de esa tragedia. Cuando éste sale de prisión y regresa a la zona, se ve envuelto en un secuestro que cruza su camino de nuevo con el de Catherine.

Cada una de las tres temporadas de la serie desarrolla un caso criminal distinto, pero mantiene el pulso entre ambos personajes y el retrato del degradado entorno familiar de Catherine. Y todo ello sin salir de la comarca de Calderdale, que funciona casi como un personaje más, con su clima cerrado y su economía golpeada por la desindustrialización. La tercera y última temporada cerró la historia con 7,5 millones de espectadores y un increible share del 41,6%, cifras muy raras de ver hoy.

'Happy Valley' es una de las mejores piezas de ese subgénero fascinante que es el drama policial rural británicno, que previamente habían cultivado series como 'Broadchurch' o 'Line of Duty'. Ésta argumentalmente se acerca también a 'La caza' o 'Mare of Easttown': una investigadora agotada que lleva su vida personal al centro de la trama. En cualquier caso, esta multipremiada y elogiadísima historia en tres partes tiene personalidad propia y vale la pena recuperarla. Sobre todo ahora que la tienes a un clic de distancia.

En Xataka | Hace 20 años que vimos su último capítulo pero las audiencias no caen, y la siguen viendo 5,9 millones de espectadores cada mes