Zara se las prometía felices con sus pantalones para el verano. Hasta que acabaron con la etiqueta de "pantalones asesinos"

El catálogo de verano de Zara es noticia. Y por una razón que probablemente no guste demasiado en las oficinas centrales de Inditex. A lo largo de los últimos días varias usuarias de TikTok han publicado vídeos en los que denuncian que al usar uno de sus pantalones han sufrido supuestamente caídas y tropiezos.

No hay confirmación oficial ni respuesta de la empresa, pero hay dos hechos innegables. El primero es que en redes puede encontrarse un buen puñado de vídeos sobre el tema que muestran caídas e incluso lesiones. El segundo es que el asunto ha escalado hasta llegar a medios como NY Post, CNN o Le Parisien.

Protagonista inesperado

@cnn Some women are posting online about a pair of Zara trousers that they claim have caused them injury. People say the wide-leg trousers are so wide that they trip over them. CNN reached out to Zara, and they did not respond. ♬ original sound - CNN - CNN

Cuando una firma de moda lanza una prensa espera que deje huella en el mercado, pero por sus ventas y éxito entre los clientes, no por sus riesgos, que es lo que le ha ocurrido con unos pantalones fluidos de mujer de Zara.

La pieza en cuestión cuesta 22,95 euros y destaca por su diseño palazzo. Ceñidos en la cintura y de pernera holgada, son ligeros, frescos y sobre todo versátiles. En función de cómo se combinen, sirven tanto para un estilo casual como formal.

El problema es que, en este caso concreto, los diseñadores parecen haber apostado más por la estética que la funcionalidad. Según los vídeos compartidos por varias usuarias y medios en TikTok los pantalones son tan holgados y largos que cuando se camina con ellos la persona que los lleva puede tropezarse.

Eso es lo que muestran varias grabaciones publicadas en la plataforma y que pueden encontrarse con las etiquetas #zaratrousers, #zarattrousersdangerous o #deadlyzarapants, en los que se identifica la prenda como parte del catálogo de Zara. En su web oficial puede verse al menos una prenda muy similar.

Muchas de las grabaciones salen de cuentas particulares en las que se muestran tropezones, a menudo captadas por cámaras de seguridad. Alguna usuaria incluso muestra heridas provocadas supuestamente por las caídas.

A lo largo de los últimos días, sin embargo, las denuncias han ido escalando hasta llegar a medios de alcance internacional, como la cadena CNN, Le Parisien, Telegraaf, NDTV, Metro, First Post o New York Post. También han abordado el tema influencers con miles de seguidores, como Shivani Khosla, que hace dos días probó los pantalones en persona. Su pieza ronda ya los 14.000 'likes'.

El medio australiano Nine asegura que en total se han publicado más de 2.000 vídeos en TikTok sobre un fenómeno que algunos (incluida esa misma cabecera) han bautizado como "pantalones mortales" o "asesinos". Lo cierto es que el tema ha generado una amplia conversación en redes en la que no falta la ironía.

"Debería haber un documental de Netflix sobre ellos", bromea un usuario. Otros deslizan que la prenda debería venderse "con casco y rodilleras" o, en un tono más grave, denuncian las heridas que puede causar un mal tropezón.

Por lo que muestran las grabaciones, el problema sería el diseño de las perneras, tan largas y holgadas que cuando se corre el riesgo de tropezar con ellas. De momento ni Zara ni Inditex se han pronunciado al respecto.

En Xataka hemos escrito a ambas (tanto a Zara como a su matriz) sin haber obtenido aún respuesta en el momento de publicar este artículo.

Si esta llega, actualizaremos la información.

Imágenes | TikTok

En Xataka | Estamos en 2025 y millones de hombres en todo el mundo se siguen negando a una cosa: los pantalones cortos