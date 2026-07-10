Hoy en Netflix, una película de terror y acción de las que marcan época: el cine de vampiros no volverá a ser el mismo

Ryan Coogler escribe, dirige y produce 'Sinners', una historia ambientada en el Delta del Mississippi durante la era de las leyes de Jim Crow y que recaudó cerca de 370 millones de dólares en todo el mundo partiendo de un presupuesto situado entre 90 y 100 millones. En junio de 2025, cuando la cinta llevaba nueve semanas en cartelera, la crítica ya estaba rendida a sus pies: era la primera película sin secuela ni franquicia detrás en superar los 200 millones de dólares en Estados Unidos desde 'Coco'. Ahora puedes verla en Netflix.

Michael B. Jordan interpreta a dos gemelos que regresan a su Mississippi natal en 1932 desde Chicago, con dinero de procedencia dudosa para montar un club de blues y sala de baile en un antiguo granero. La primera mitad de la película se mueve como un drama sureño clásico, con tensiones familiares y raciales. La segunda mitad cambia de registro y convierte el local en un escenario de terror sobrenatural, con una amenaza que el propio Coogler ha reconocido inspirada en 'Abierto hasta el amanecer' de Robert Rodríguez.

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La película bebe también del blaxploitation de los setenta y del western crepuscular, en una macedonia de referencias y estilos con personalidad propia, como demuestra la música, que ocupa un lugar central en la propuesta. La banda sonora, compuesta por Ludwig Göransson, retoma la tradición del blues del Delta y su mitología asociada, incluida la leyenda del pacto en el cruce de caminos, atribuida al músico Robert Johnson. Y todo con un reparto equilibradísimo y fantásticos secundarios como Delroy Lindo, Hailee Steinfeld y el debutante Miles Caton.

'Sinners' logró dieciséis nominaciones en la 98 edición de los Premios Oscar, la cifra más alta en la historia de la ceremonia, superando el récord previo de catorce candidaturas que compartían 'Eva al desnudo', 'Titanic' y 'La La Land'. Finalmente, se llevó cuatro: Mejor actor para Jordan, Mejor guion original para Coogler, Mejor banda sonora para Göransson y Mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw. Un auténtico triunfo para el cine al margen de las franquicias que abrió un camino de liberación de los blockbusters más castradores.

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