TikTok nos ha convencido de que necesitamos duchas de 50 minutos. La OMS tiene un límite mucho más estricto

Las redes sociales cada cierto tiempo viralizan algún reto o un hábito que para muchas personas no estaba en su radar. El último de estos es una gran tendencia de autocuidado de la generación Z que ha sido bautizado como "Everything Shower" o en español como las "olimpiadas de la higiene". El concepto es sencillo, puesto que se centra en transformar la ducha en un mega-ritual de belleza que incluye exfoliación, depilación, mascarillas capilares, limpieza profunda e hidratación con duchas que duran 50 minutos.

Va a más. Bajo la premisa del autocuidado y la relajación mental, esta práctica se ha viralizado como la rutina definitiva para "reiniciarse" el fin de semana. Sin embargo, si pasamos esta tendencia por el filtro científico, el panorama cambia drásticamente. Tanto desde el punto de vista de la salud pública como del de la sostenibilidad, las duchas de 50 minutos no son un premio para tu cuerpo, sino más bien un castigo.

Un desastre dermatológico. Podría parecer contradictorio, pero exponer al cuerpo al agua durante casi una hora no hidrata y, de hecho, hace todo lo contrario. Aquí el consenso dermatológico apunta a que la exposición prolongada al agua, sobre todo si está caliente, y el uso continuado de tensioactivos de geles y champús, afecta de manera muy negativa a nuestra barrera cutánea.

El por qué se causa este daño está bien documentado, puesto que estar 50 minutos bajo el chorro provoca la pérdida de agua transepidérmica. Al retirar de forma agresiva los lípidos y los factores hidratantes naturales de nuestra piel, la capa más externa de nuestra piel se deshidrata. Pero además, el exceso de este lavado altera el pH y arrasa con nuestro microbioma cutáneo, que no son más que bacterias que nos protegen.

Sus consecuencias. Con esta deshidratación de la piel, lo único que se consigue es tener un mayor riesgo de xerosis, que no es más que tener la piel seca de manera crónica, pero también sensación de tirantez, descamación y prurito. Sin ir más lejos, en personas con piel sensible o tendencia a la dermatitis atópica, un ritual de este tipo es el billete de ida perfecto hacia un brote severo.

Tres minutos. Los expertos tienen claro que la ducha ideal debería ser corta, de apenas entre 3 y 5 minutos y siempre con agua tibia y no hirviendo. Y van un paso más allá en cuanto al uso del jabón, puesto que recomiendan un enjabonado focalizado exclusivamente en las áreas de mayor sudación, como son las axilas, las ingles o los genitales.

De hecho, señalan que, para la mayoría de las personas, una ducha diaria con jabón por todo el cuerpo ni siquiera es estrictamente necesaria para mantener una buena salud.

No es sostenible. Si el impacto que tiene sobre la piel es preocupante, el impacto ambiental es sencillamente una catástrofe. Si sacamos la calculadora y teniendo en cuenta que una ducha de 10 minutos tiene un consumo medio de 200 litros de agua, podemos saber que pasar 50 minutos haciendo este ritual de higiene puede costar 1.000 litros de agua por persona.

Es una cifra desorbitada que choca frontalmente con cualquier política de protección del recurso hídrico que escasea, por no hablar del enorme coste energético que supone calentar esa cantidad de agua.

El referente. Para poner este despilfarro en perspectiva, basta con observar las directrices de la OMS a través de su programa WASH, que establece como referencia de higiene sostenible una ducha de 5 minutos o menos. Para que nos hagamos una idea, el objetivo de consumo medio diario fijado por la organización para cubrir todas las necesidades básicas de una persona ronda los 95 litros de agua en total.

Imágenes | Armin Rimoldi

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