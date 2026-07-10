Los nuevos Grok 4.5 y Muse Spark 1.1 tienen una apuesta rompedora: hacer el 90% de sus rivales al 20% de su precio

Llevamos una semana bastante loca en cuanto a lanzamientos de modelos de IA. Puede que el protagonismo se lo haya llevado la esperada familia GPT-5.6 (con sus variantes Sol, Terra, Luna), pero es que además hemos visto como SpaceXAI lanzaba Grok 4.5 y Meta también se renovaba con Muse Spark 1.1.

En ambos casos estamos ante un salto cualitativo prometedor, y según benchmarks internos e independientes el rendimiento de ambos modelos se acerca ya de forma notable al de los modelos frontera de OpenAI y Anthropic.

Grok y Muse Spark se ponen las pilas

Eso era impensable hace pocos meses. Tanto Meta como xAI (ahora totalmente fusionada con SpaceX en la nueva SpaceXAI) parecían jugar en segunda (o tercera) división en el segmento de la IA.

SpaceXAI apenas ha compartido resultados de Grok 4.5, pero la tabla con Muse Spark 1.1 quedaría así. Fuente: Meta (modificada con IA para incluir a Grok).

Meta de hecho llevaba meses trabajando en un misterioso nuevo modelo llamado Muse Spark que por fin conocimos en abril, pero el resultado fue tibio: no destacaba prácticamente en nada y parecía que la firma no había acabado de cumplir con las expectativas.

Con Grok pasó algo distinto. La ambición de Musk en este ámbito siempre ha sido enorme, pero desde el principio el enfoque de Grok fue extraño. Aquella primera versión parecía querer reírse de sí misma (y de todos nosotros) con su tono sarcástico, pero su evolución demostró que estábamos ante un modelo con un potencial notable que no acababa de dar con la tecla.

Sin embargo, ambas empresas han dado un empujón más que prometedor a estos modelos. En SpaceXAI se han beneficiado probablemente de la reciente adquisición de Cursor, que tenía su propio bagaje con Composer 2.5 y que sin duda ha influido en la creación de un Grok 4.5 mucho más competente a la hora de programar. Con Meta y su Muse Spark 1.1 se ha visto lo mismo: está mucho más cerca de los grandes rivales, Fable 5 y GPT 5.6.

Pero lo llamativo no es que se hayan acercado, sino que lo han hecho recortando el precio de forma notable. Y esa es su gran baza.

No es más por menos, es casi lo mismo por bastante menos

Lo realmente relevante de estos modelos no es solo que el salto de calidad haya sido significativo: es que su coste es realmente competitivo. En el anuncio de SpaceXAI es de hecho algo que destacan especialmente al decir que "En general, Grok 4.5 ofrece la mayor inteligencia por unidad de tiempo y coste". En el lanzamiento de Meta no hay declaraciones directas al respecto, pero no hace falta: es el modelo frontera más barato entre sus rivales, como se puede ver en esta tabla:

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La pregunta es, por supuesto, si esos precios realmente compensan. Si obtenemos "suficiente inteligencia" por dólar, para entendernos. Y es precisamente lo que contesta el ranking de Artificial Analysis que evalúa el coste de completar tareas predefinidas en sus benchmarks.

De momento Muse Spark 1.1 no está incluido en ese ranking, pero de momento hay dos claros ganadores: por un lado, GPT-5.6 Luna. Por el otro, aún mejor, Grok 4.5.

Fijaos en el cuadrante verde de la parte superior izquierda: los únicos modelos que entran son GPT-5.6 Luna y Grok 4.5. Muse Spark 1.1 aún está sin evaluar. Fuente: Artificial Analysis.

Esa conclusión parece dejar claro que esos modelos específicos de SpaceXAI y OpenAI son fantásticos para tareas intensivas en las que el consumo de tokens se dispara. Puede que no sean los ideales si buscas resolver complejísimas conjeturas matemáticas, pero para tareas agénticas tenemos al menos esos dos candidatos claros. Muse Spark 1.1 probablemente cumpla también con esas premisas, a juzgar por los benchmarks y el coste.

Estamos pues ante un giro interesante de los acontecimientos. Uno que además plantea una alternativa real a la que era hasta ahora la gran baza de los modelos abiertos chinos: su coste era muy inferior al de los modelos frontera de OpenAI o Anthropic, pero el rendimiento también quedaba rezagado.

Lo que ofrecen Grok 4.5 y Muse Spark 1.1 (y GPT-5.6 Luna) es algo así como lo mejor de ambos mundos: logran "regalarnos" el 90% de lo que hacen los mejores modelos del mundo, pero lo hacen a un 10 o un 20% de su precio. Buenos, bonitos y baratos.

No es mala apuesta, desde luego.

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