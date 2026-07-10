Adiós a la alfombrilla: Xiaomi lanza su primer ratón inalámbrico con sensor omnidireccional TOG

Si eres de los que teletrabajan en cafeterías, viajan a menudo o simplemente tienes un escritorio de cristal en casa, sabrás lo molesto que es depender siempre de una alfombrilla para que el ratón responda. Xiaomi quiere acabar con este problema de raíz. La firma asiática acaba de presentar en China su nuevo Xiaomi Wireless Mouse Pro 4, un dispositivo que destaca por incorporar un sensor avanzado capaz de deslizarse por cualquier parte y una combinación de tecnologías premium a precio ridículo: 199 yuanes, unos 29 euros al cambio.

Gracias a su sensor TOG podrás olvidarte de las superficies difíciles

La gran joya de la corona de este ratón es su sensor TOG (Track-On-Glass). A diferencia de los sensores ópticos tradicionales que se vuelven locos al colocarse sobre materiales reflectantes, la tecnología de Xiaomi permite rastrear los movimientos con total precisión incluso sobre superficies de cristal transparente (siempre que tengan al menos 4 mm de grosor).

Para adaptarse a todo tipo de tareas, desde la ofimática estándar hasta la edición de foto, cuenta con un indicador LED superior y tres ajustes preestablecidos de fábrica para regular los niveles de sensibilidad en 1.000, 1.600 y 2.400 DPI.

Un ratón con desplazamiento inteligente y clics silenciosos

Más allá de su sensor todoterreno, Xiaomi ha tomado prestada una función propia de los ratones de alta gama de marcas como Logitech: una rueda de desplazamiento electromagnética dinámica. Si mueves el dedo despacio, el scroll se comporta de forma gradual (línea a línea) para leer documentos con calma; pero si le das un toque rápido, el mecanismo se libera automáticamente entrando en modo de giro libre para bajar a toda velocidad por webs kilométricas.

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Pensando en quienes trabajan en bibliotecas u oficinas compartidas, los clics principales izquierdo y derecho montan interruptores silenciosos TTC. Tienen un recorrido de tecla ligeramente más largo para mantener esa sensación física táctil al pulsar, pero sin emitir apenas ruido.

Conectividad triple y configuración sencilla

En el apartado de la conectividad, el Wireless Mouse 4 Pro de Xiaomi es un dispositivo versátil. Permite emparejar y alternar entre hasta tres dispositivos simultáneamente: uno a través de su receptor USB de 2,4 GHz (que se guarda magnéticamente bajo la tapa superior) y otros dos mediante Bluetooth 5.0. Cambiar entre tu ordenador, la tablet o el portátil es tan fácil como pulsar un botón dedicado en la base.

Por último, Xiaomi se olvida del software pesado e intrusivo de configuración. Este modelo estrena un driver basado en web, lo que significa que solo necesitas abrir tu navegador de Internet para remapear sus botones laterales metálicos o ajustar el rendimiento del dispositivo, sin necesidad de instalar absolutamente nada en el sistema operativo.

⚡ EN RESUMEN: ratón inalámbrico Xiaomi Wireless Mouse Pro 4 ✅ LO MEJOR Adiós a las limitaciones: poder usarlo sobre mesas de cristal sin alfombrilla es una gozada para la productividad en movilidad.

poder usarlo sobre mesas de cristal sin alfombrilla es una gozada para la productividad en movilidad. Control web: es un acierto enorme poder personalizar los botones laterales directamente desde el navegador, ideal si lo usas en ordenadores del trabajo donde no te permiten instalar programas. ❌ LO PEOR Funciona a pilas... A diferencia de otros modelos que se recargan por USB-C, este mantiene el compartimento para batería tradicional, por lo que dependerás de pilas externas.

A diferencia de otros modelos que se recargan por USB-C, este mantiene el compartimento para batería tradicional, por lo que dependerás de pilas externas. Tamaño reducido... Con unas dimensiones de 115,5 x 62 x 36,5 mm y un peso de solo 66 gramos (sin pila), está muy enfocado a manos pequeñas o medianas. Si tienes las manos grandes o buscas un agarre puramente ergonómico de palma (palm grip), se te quedará corto. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un usuario móvil, estudiante o profesional que trabaja con portátil en diferentes ubicaciones y busca un ratón ligero, silencioso y todoterreno que no falle nunca, sin importar la superficie de la mesa donde lo apoye. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas latencias mínimas y altas tasas de sondeo para jugar competitivo o eres una persona que sufre de dolores de muñeca y necesita un ratón ergonómico de gran tamaño con soporte para el pulgar.

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Imágenes | Gizmo China

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