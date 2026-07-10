Cinco fundas para proteger la Nintendo Switch 2 durante las vacaciones de verano

Ahora que se acercan las vacaciones de verano, viene bien tener a mano una buena funda para la Nintendo Switch 2 en el caso de que queramos llevárnosla. Es importante tenerla bien protegida para que no sufra algún golpe o rotura de pantalla, por lo que en este artículo vamos a repasar cinco fundas con diferentes formatos para la consola de Nintendo.

Funda oficial por 22,99 euros, la funda de la propia Nintendo que incluye un protector de pantalla.

por 22,99 euros, la funda de la propia Nintendo que incluye un protector de pantalla. Tomtoc Sling Bag por 40,99 euros, permite llevar la consola, un mando, videojuegos y mucho más.

por 40,99 euros, permite llevar la consola, un mando, videojuegos y mucho más. Funda Tomtoc por 29,99 euros, una funda delgada con protección de grado militar.

por 29,99 euros, una funda delgada con protección de grado militar. Savage Raven por 39,99 euros, una carcasa para la consola que también incluye una funda.

por 39,99 euros, una carcasa para la consola que también incluye una funda. Nacon Rigid transport case por 9,99 euros, una funda económica con una solapa que protege la pantalla.

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Funda oficial

Nintendo tiene su propia funda para la Switch 2 y destaca por dos motivos: el primero es que cuenta con detalles en las cremalleras con los colores de los Joy-Con. Además, también viene con un protector para la pantalla, algo que aconsejamos para evitar que se pueda rayar con facilidad, sobre todo a la hora de colocar la consola en el dock. En su interior viene una solapa que protege la pantalla, incluye espacio para juegos y auriculares por cable y su precio es de 22,99 euros.

Tomtoc Sling Bag

Mi opción favorita para viajar es la Tomtoc Sling Bag, una bandolera que es muy compacta (mide poco más que la consola), pero que tiene espacio para casi todo. Es cara (40,99 euros), pero de muy buena calidad en sus cremalleras y en la cinta. En su interior viene con un bolsillo forrado para evitar que la consola se raye, por lo que no hace falta llevar ninguna funda. También tiene varios bolsillos adicionales y espacio para guardar un mando, el cargador de la consola, un eReader, auriculares y más.

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Funda Tomtoc

Si buscas algo más económico, la funda Tomtoc tiene un precio de 29,99 euros y la marca promete que tiene protección de grado militar contra caídas. También destaca porque es una funda muy delgada y porque tiene una solapa que protege la pantalla y que tiene varios huecos para videojuegos. Eso sí, la consola se queda muy ajustada, por lo que es probable que no sea compatible con otros mandos o agarres para los Joy-Con.

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Savage Raven

El Savage Raven para Nintendo Switch 2 es un combo que incluye tanto una carcasa para proteger la consola mientras la utilizamos como una funda protectora para llevarla de viaje. La carcasa cuenta con agarres para mejorar la ergonomía, algo especialmente interesante porque los Joy-Con son planos y en sesiones largas de juego pueden resultar incómodos. Su precio en este caso es de 39,99 euros.

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Nacon Rigid transport case

Por último, si no quieres gastarte mucho dinero, la Nacon Rigid transport Case es suficiente para poder llevar la consola de viaje sin ningún inconveniente. Cuesta tan solo 9,99 euros y tiene todo lo necesario para proteger la Nintendo Switch, ya que viene con una solapa que protege la consola, espacio para unos pocos juegos y un bolsillo para auriculares por cable.

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Imágenes | Nintendo, Tomtoc, Savage Raven, Nacon

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