Nintendo estrena nueva ventaja para suscriptores de Switch Online: envíos gratis por pedidos superiores a un euro en la tienda oficial

Nintendo Switch Online suma un nuevo beneficio para todos los suscriptores, y es que si decides comprar algún producto en la tienda oficial por un valor igual o superior a un euro, puedes ahorrarte los gastos de envío. Así lo ha anunciado a través de X. No obstante, hay que desgranar algunos puntos importantes.

La compañía nipona ofrece varios tipos de envío, por lo que tras la actualización de las ventajas que tiene la suscripción de Switch Online tenemos:

Si tienes una cuenta activa a Nintendo Switch online:

Envío estándar gratuito (entre 3 y 4 días) en pedidos superiores a 1 euro, o por 5,99 euros en pedidos inferiores a dicha cantidad.

Envío exprés gratuito (entre 1 y 2 días) en pedidos superiores a 219,99 euros, o por 8,99 euros en pedidos inferiores a dicha cantidad.

Si no tienes una cuenta activa a Nintendo Switch online:

Envío estándar gratuito (entre 3 y 4 días) en pedidos superiores a 219,99 euros, o por 5,99 euros en pedidos inferiores a dicha cantidad.

Envío exprés (entre 1 y 2 días) por 8,99 euros.

Cabe mencionar que esto no aplica a las reservas de videojuegos. Si un título tiene un precio de 49,99 euros o superior, el envío es gratuito.

Ahora bien, ¿hay algo que merezca la pena en la tienda oficial de Nintendo? Quizás los videojuegos se puedan encontrar más baratos en tiendas como Amazon o MediaMarkt, pero sí que hay productos que no están disponibles en otras tiendas y que son bastante atractivos. De hecho, recomendamos presta atención a la tienda porque a veces hay ofertas y promociones. Vamos con unos ejemplos de lo que hay en la tienda:

Packs de consolas

Las tiendas de proveedores, como MediaMarkt, suelen lanzar packs creados por ellas de la Nintendo Switch 2, y la tienda oficial también lo hace. Ahora mismo, por ejemplo, tiene el pack de entrendaor, que consta de la Nintendo Switch 2 junto con el videojuego 'Leyendas Pokémon Z-A', una taza, un paraguas y una gorra. Todo ello por 525,99 euros.

También tiene un pack de la Nintendo Switch 2 junto una tarjeta microSD Express (529,98 euros), la consola con el 'Pokémon Pokopia' (509,99 euros) o la Switch 2 con una tarjeta microSD Express y el Swith Pro 2 Controller (619,97 euros).

Pack de entrenador Nintendo Switch 2 PVP en Nintendo Store — 525,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Peluches y accesorios

El merchandising juega un papel fundamental en la tienda oficial de Nintendo, y es que podemos encontrar muchísimas cosas para los peques y los no tan peques de la casa. Un buen ejemplo lo tenemos con el peluche de Yoshi sentado con la mantita (15,99 euros), el llavero del cartel de Kabalit (14,99 euros) o con el huevo de Yoshi blandito (29,99 euros), aunque este último se lanzará el próximo 10 de septiembre.

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Peluche de Yoshi sentado con mantita PVP en Nintendo Store — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Para los peques de la casa

También hay muchísimos productos que están orientados a los peques de la casa. El Yoshi con mantita es un buen ejemplo, pero hay mucho más como es el caso del set de tuberías de la saga Super Mario (22,99 euros), un producto que permite que los peques puedan jugar mientras se bañan.

Set de tuberías para la bañera - Super Mario PVP en Nintendo Store — 22,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sets de Lego

No pueden faltar los sets de Lego. Las novedades están disponibles en la tienda oficial de Nintendo, como es el caso del set de The Legend of Zelda: Ocarina of Time - El combate final (119,99 euros). Es un set bastante llamativo tanto por el escenario como por los personajes.

Mandos

Bajo la colaboración con Hori, también podemos encontrar muchísimos mandos oficiales y compatibles con la Nintendo Switch 2. Lo interesante es que suelen contar con diseños muy atractivos de las principales licencias de la compañía, como es el caso del Horipad Turbo de Gengar y Mimikyu (36,99 euros).

Horipad Turbo (Gengar y Mimikyu) PVP en Nintendo Online — 36,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Nintendo, MediaMarkt

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