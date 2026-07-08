En HBO Max tienes la comedia de acción más brutal solo unas semanas después de pasar por cines, y ya es número uno en 50 países

Asia Reaves necesita un trabajo y acepta el primero que le ofrecen: ama de llaves en El Virgil, un rascacielos exclusivo de Nueva York. Pero ese edificio lleva años tragándose a sus inquilinos sin dejar rastro: bueno, no el edificio, sino el culto que se oculta tras sus paredes. Esa premisa sostiene 'Te van a matar', comedia de acción y terror que pasó de puntillas por los cines hace un par de meses y ahora es una de las propuestas más refrescantes y contundentes del catálogo de HBO Max.

Todo un batiburrillo de géneros al que su director, Kirill Sokolov, no es ajeno. Su debut, '¿Por qué no te mueres?', ya destacaba por el uso extremo de la violencia. En "Te van a matar" repite esa enfoque pero con un presupuesto mucho más holgado y un trabajo visual que emparenta a la película con estetas del trompazo y los surtidores de sangre como Tarantino o Sam Raimi. Todo ello aderezado con su poquito de 'La semilla del diablo' por el elemento satanista, su fabuloso plantel de secundarios (donde destacan Heather Graham y Patricia Arquette) y el imponente protagonismo del edificio de tintes art-deco.

La película coincidió en las salas con la secuela de 'Noche de bodas', con la que comparte más de un detalle argumental común: protagonismo femenino, cultos en mansiones y una biliosa contundencia en su mensaje anti-ricachones. Un estupendo programa doble para una noche que te mandará a la cama con unos cuantos moratones (tienes 'Noche de bodas 2' en Disney+, de hecho).

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La película sufrió un pequeño e inmerecido pinchazo en cines, pero ha encontrado su lugar en la plataforma de Warner, donde arrancó como número uno en 51 países apenas un día después de su llegada a streaming Como sucede con tantas otras películas que se hacen hueco en digital despues de una trayectoria en salas poco lucida, el formasto juguetón, directo y con segundas le sienta estupendamente en espacios reducidos. No te olvides del chubasquero, que las katanas las carga el diablo.

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