Pixel 10 a mínimo histórico: llega la mejor oferta hasta ahora del móvil compacto de Google

Esperar tiene casi siempre sus frutos, especialmente a la hora de comprar un dispositivo. A medida que pasa el tiempo desde su lanzamiento, el precio va cayendo poco a poco. ¿Estabas buscando hacerte con un Google Pixel 10? Hoy tiene su mejor oferta hasta la fecha: está rebajado en MediaMarkt hasta los 549 euros.
Google Pixel 10, Obsidiana, 128 GB, 12 GB RAM, 6.3" Actua OLED, Google Tensor G5, 4970 mAh, Android 16
Uno de los mejores móviles compactos que hay
Como decimos, estamos ante el precio mínimo histórico para este teléfono de Google, una de las mejores opciones si te gustan los móviles compactos dentro del ecosistema Android. Su PVP es de 899 euros, así que tenemos ahora mismo un descuentazo de 350 euros. La oferta ha comenzado hace unos minutos, pero es posible que no dure demasiado tiempo activa.
El Google Pixel 10 tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con 3.000 nits de brillo y 120 Hz, por lo que la veremos bien incluso en exteriores. Eso nos dice también que estamos ante un móvil compacto que apenas pesa 204 gramos, por lo que es muy manejable (especialmente con una mano). Tiene 4.970 mAh de batería con carga rápida de 30 W, lejos de lo que ofrecen ya muchos móviles de fabricantes chinos, pero que no está mal si tenemos en cuenta su tamaño.
En su interior, este móvil de Google lleva el chip Tensor G5. Este no llega al rendimiento que ofrecen otros procesadores de gama alta como el Snapdragon 8 Elite o el A19 Pro, pero tiene potencia de sobra para el día a día. Además, cuenta con 12 GB de RAM y un sistema de cámaras muy versátil que obtiene resultados notables gracias a la IA. Y para redondearlo todo, siete años de actualizaciones garantizadas.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, con un montón de años de actualizaciones y quieres ser de los primeros en recibir las novedades del sistema operativo.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... No te gustan los teléfonos compactos, prefieres tener más almacenamiento o directamente quieres una versión mejor de este dispositivo. Ahí es recomendable el Google Pixel 10 Pro.
También te puede interesar
XIAOMI 17 Smartphone de 12+512GB Negro Lentes óptica Leica Summilux
Samsung Galaxy S26, 256GB, Teléfono Móvil con Galaxy AI, Cámara 50MP, 12GB RAM, Batería 4300mAh, Garantía del Fabricante 3 Años + 1 Año Extra, Color Negro (Versión Española)
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Xataka, Google
En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados
En Xataka | Xiaomi, Google, Samsung y Apple se pelean por tener el mejor móvil compacto de 2026: esto es lo bueno y lo malo de cada uno
Ver 0 comentarios