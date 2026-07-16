Pixel 10 a mínimo histórico: llega la mejor oferta hasta ahora del móvil compacto de Google

Esperar tiene casi siempre sus frutos, especialmente a la hora de comprar un dispositivo. A medida que pasa el tiempo desde su lanzamiento, el precio va cayendo poco a poco. ¿Estabas buscando hacerte con un Google Pixel 10? Hoy tiene su mejor oferta hasta la fecha: está rebajado en MediaMarkt hasta los 549 euros.

Uno de los mejores móviles compactos que hay

Como decimos, estamos ante el precio mínimo histórico para este teléfono de Google, una de las mejores opciones si te gustan los móviles compactos dentro del ecosistema Android. Su PVP es de 899 euros, así que tenemos ahora mismo un descuentazo de 350 euros. La oferta ha comenzado hace unos minutos, pero es posible que no dure demasiado tiempo activa.

El Google Pixel 10 tiene una pantalla de 6,3 pulgadas con 3.000 nits de brillo y 120 Hz, por lo que la veremos bien incluso en exteriores. Eso nos dice también que estamos ante un móvil compacto que apenas pesa 204 gramos, por lo que es muy manejable (especialmente con una mano). Tiene 4.970 mAh de batería con carga rápida de 30 W, lejos de lo que ofrecen ya muchos móviles de fabricantes chinos, pero que no está mal si tenemos en cuenta su tamaño.

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En su interior, este móvil de Google lleva el chip Tensor G5. Este no llega al rendimiento que ofrecen otros procesadores de gama alta como el Snapdragon 8 Elite o el A19 Pro, pero tiene potencia de sobra para el día a día. Además, cuenta con 12 GB de RAM y un sistema de cámaras muy versátil que obtiene resultados notables gracias a la IA. Y para redondearlo todo, siete años de actualizaciones garantizadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pixel 10 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que hemos visto este móvil en MediaMarkt gracias a un descuentazo de 350 euros.

Es lo más barato que hemos visto este móvil en MediaMarkt gracias a un descuentazo de 350 euros. Siete años de actualizaciones: Su hardware, unido a la política de actualizaciones de Google, hace que sea un móvil muy longevo.

Su hardware, unido a la política de actualizaciones de Google, hace que sea un móvil muy longevo. La experiencia Android más pura: Es de las mejores opciones para los usuarios de Android, puesto que será de los primeros en recibir las novedades de este sistema operativo. ❌ LO PEOR Su panel no es LTPO: Al no tener esta tecnología, la pantalla del móvil consume más, algo que afecta negativamente a la autonomía del dispositivo.

Al no tener esta tecnología, la pantalla del móvil consume más, algo que afecta negativamente a la autonomía del dispositivo. Solo 128 GB: Este móvil solo tiene 128 GB de almacenamiento, una cifra algo corta si eres de los que hace muchas fotos o vídeos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android compacto, con un montón de años de actualizaciones y quieres ser de los primeros en recibir las novedades del sistema operativo. ⛔ NO LO COMPRES SI... No te gustan los teléfonos compactos, prefieres tener más almacenamiento o directamente quieres una versión mejor de este dispositivo. Ahí es recomendable el Google Pixel 10 Pro.

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Imágenes | Xataka, Google

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