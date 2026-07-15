China acaba de reunir 100.000 aceleradores nacionales en un superclúster. El desafío ahora es que trabajen juntos con eficiencia

China ha puesto en marcha en Zhengzhou el Dawning 8000, un superclúster de inteligencia artificial que, según Sugon, puede integrar 100.000 tarjetas de cálculo desarrolladas en el país. La compañía lo presenta como el primer sistema chino de esta dimensión construido alrededor de una infraestructura nacional, desde los chips y la red hasta el almacenamiento y la refrigeración. Sugon asegura que el proyecto ya está conectado a la red nacional de supercomputación, aunque todavía no ha publicado sus especificaciones técnicas completas.

La escala no basta. El tamaño de la instalación no implica por sí solo un salto equivalente en capacidad de cálculo. En las cargas que pretenden aprovechar miles de procesadores, el trabajo debe dividirse, sincronizarse y recomponerse sin que la comunicación entre nodos termine consumiendo una parte desproporcionada del tiempo. A medida que crece el conjunto, también aumentan los puntos de fallo, la complejidad del software y las exigencias sobre la red y el almacenamiento. El verdadero desafío empieza cuando esas tarjetas tienen que comportarse como una sola máquina.

El salto pendiente. Sugon sostiene que el nodo central ya ha sido optimizado para más de 300 aplicaciones de una veintena de campos, entre ellos los grandes modelos, la robótica, la automoción, la industria farmacéutica y la predicción meteorológica. La compañía añade que más de 70 aplicaciones han completado despliegues a escala de 10.000 tarjetas. Son datos relevantes para evaluar la madurez de la plataforma, aunque la información difundida no detalla una carga pública ejecutada con las 100.000 unidades simultáneamente.

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Autonomía bajo presión. La apuesta de Zhengzhou no puede separarse de la presión que afronta la industria tecnológica china. Estados Unidos incluyó a Sugon en su Entity List en 2019 y ha ampliado desde entonces las restricciones sobre semiconductores avanzados y equipos relacionados con la computación de alto rendimiento. En ese escenario, levantar una infraestructura basada en tecnología nacional tiene un valor que va más allá de la potencia conseguida. El proyecto encaja en el esfuerzo chino por ampliar su capacidad propia y reducir dependencias de la cadena de suministro.

La cifra no basta. Cien mil aceleradores chinos no equivalen automáticamente a cien mil GPU comparables de Nvidia. El despliegue tampoco permite afirmar que China haya dejado atrás su dependencia del hardware occidental para sostener su infraestructura de inteligencia artificial. Sí demuestra, según Sugon, que el país ya puede levantar sistemas propios a una escala cada vez mayor. No es autonomía completa, pero sí otro paso en el camino para depender menos de proveedores extranjeros.

Imágenes | Sugon

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