Los mejores chollos en Amazon hoy, 5 de noviembre: descuentos de más del 60%

Si estás buscando tecnología para tu hogar pero sin hacer un gran desembolso, hemos estado navegando por Amazon para buscar ofertas que te interesen. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 5 de noviembre.

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2026) 32 pulgadas por 129 euros: QLED y con sistema operativo Fire TV.

32 pulgadas por 129 euros: QLED y con sistema operativo Fire TV. Robot aspirador Lefant M210 Pro Omni por 239,98 euros: con base de autovaciado y 20.000 Pa.

por 239,98 euros: con base de autovaciado y 20.000 Pa. Cafetera superautomática Ninja Luxe Pro por 490,70 euros: para espresso, cold brew y café de filtro.

por 490,70 euros: para espresso, cold brew y café de filtro. Ordenador portátil Samsung Galaxy Book4 Pro por 1.049,99 euros: con pantalla táctil de 14 pulgadas y Windows 11 Home.

por 1.049,99 euros: con pantalla táctil de 14 pulgadas y Windows 11 Home. Radiador eléctrico Mellerware por 124,99 euros: compatible con Alexa y Google Assistant.

Mellerware Radiador Eléctrico Bajo Consumo WiFi 2000W Programable 20m² Amazon — 124,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smart TV Xiaomi TV F Pro (2026) 32 pulgadas

Para quienes quieren poner una smart TV en el dormitorio o la cocina (o incluso en un salón pequeño), este modelo de Xiaomi es uno de los chollos del día en Amazon. Su PVP recomendado es de 229 euros, pero ahora te la llevas con 100 euros de descuento, por 129 euros.

Esta Xiaomi TV F Pro monta un panel QLED de 32 pulgadas y una de sus principales virtudes es que viene con el sistema operativo Fire TV (el que traen los Fire TV Stick de Amazon). Es compatible con Dolby Audio y también con Apple AirPlay.

Robot aspirador Lefant M210 Pro Omni

Para automatizar las tareas de limpieza en casa, los robots aspiradores se han consolidado como la opción favorita de muchos. Este de Lefant tiene ahora un 60% de descuento (además de un cupón de 40 euros). Ahora, puedes llevártelo por 239,98 euros, frente a los 699,99 euros que suele costar.

Este robot aspirador cuenta con una potencia de succión de 20.000 Pa y además de aspirar, friega el suelo. Su base de autovaciado inteligente incorpora lavado automático y separación de agua limpia y sucia. Además, su diseño ultracompacto, con 9,9 cm, hace que pueda acceder debajo de los muebles sin problema.

Lefant M210 Pro Omni Robot Aspirador y Fregasuelos Mascotas,20.000 Pa PVP en Amazon (PVP con cupón) — 239,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera superautomática Ninja Luxe Pro

Aunque las freidoras de aire Ninja son el producto estrella de la marca, sus cafeteras también son un objeto de deseo para los amantes del café. Ahora, puedes llevarte este modelo con más de 200 euros de descuento. Su PVP recomendado es de 699,99 euros, pero ahora la puedes comprar por 490,70 euros.

Esta cafetera cuenta con tecnología Barista Assist y ofrece una experiencia barista personalizada. Sirve para hacer espresso, cold brew y café de filtro y, además, incorpora un vaporizador automático con cinco ajustes.

Ordenador portátil Samsung Galaxy Book4 Pro

Si estás pensando en renovar tu ordenador portátil, este Samsung Galaxy Book4 Pro tiene casi 500 euros de descuento en estos momentos en Amazon. Ha pasado de costar 1.529 euros a 1.049,99 euros.

Este portátil de la firma coreana cuenta con una pantalla táctil de 14 pulgadas y en su interior monta un procesador Intel Core Ultra 7, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento SSD. Además, viene con sistema operativo Windows 11 Home.

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Radiador eléctrico Mellerware

Ahora que ya empiezan a bajar las temperaturas, este radiador eléctrico de bajo consumo de la firma Mellerware está rebajado en Amazon. Su PVP recomendado es de 169,99 euros, pero ahora está disponible por 124,99 euros.

Se trata de un radiador eléctrico con una potencia de 2.000 W. Cuenta con conectividad WiFi, para poder controlarlo desde app móvil y también es compatible con Alexa y Google Assistant. Es perfecto para calentar estancias de hasta 20 metros cuadrados.

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