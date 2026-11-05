“No todos los tokens que producen los modelos valen lo mismo”: Dario Amodei sugiere un modelo de precios dinámicos en función de la tarea

Anthropic presentó hace unos días el formulario que describe su negocio, finanzas y riesgos ante su inminente salida a bolsa, una que promete hacer historia en cuanto a valoración de mercado. La SEC (el regulador bursátil de Estados Unidos), se encuentra en proceso de revisar este documento, y mientras tanto todo lo que dice o ha dicho Dario Amodei, CEO de la compañía, se está mirando con lupa.

Una de sus intervenciones durante el podcast de Dwarkesh, que se produjo a comienzos de año, ha tenido cierto recorrido estos días en redes. En la entrevista, Amodei exponía ejemplos de cómo la empresa podría cambiar su modelo de negocio en torno a los tokens. El ejecutivo cuenta que no todas las palabras que producen sus modelos tienen el mismo valor, sugiriendo una nueva estructura de precios dinámicos en función de la complejidad de la tarea.

Modelo de negocio. Casi todos los ingresos de la IA hoy en día provienen de la venta por volumen pues, según las cifras citadas en el documento S-1 de Anthropic, los precios basados en el uso han representado alrededor del 80 % de sus ingresos durante el primer semestre de 2026, y las suscripciones el 20 % restante. La idea de Amodei que expuso durante la charla de fijar los precios en base a la complejidad de la tarea, podría hacer cambiar estas cifras.

En detalle. Amodei indicaba un par de ejemplos para explicar su argumento: un modelo que le dice a un usuario que reinicie su Mac ha dicho lo mismo millones de veces, por lo que esa respuesta vale un dólar o menos. Pero si el modelo le indica a una empresa farmacéutica cómo reorganizar una molécula que está desarrollando, esos tokens podrían valer decenas de millones de dólares, según sus palabras.

A partir de ahí, afirma que espera que surjan modelos de "pago por resultados". Admite que no sabe qué modelo de negocio será el ganador, ya que es una industria nueva donde se probarán muchas cosas.

Igualmente, Amodei también defiende el modelo de API actual, calificándolo de más duradero de lo que muchos suponen, porque permite a los desarrolladores seguir construyendo sobre lo que permitan nuevas capacidades que próximos modelos de IA ofrezcan.

Las cifras de la empresa. Anthropic obtuvo 16.300 millones de dólares en ingresos en el primer semestre de 2026, según el documento S-1, y tiene más de 600.000 millones de dólares comprometidos a futuro en infraestructura, pudiendo sumar a esa cifra 150.000 millones de más. El compromiso total de la empresa en cuanto a computación asciende a unos 895.400 millones de dólares, con 70.000 millones exigibles en los próximos 12 meses.

Los ingresos crecieron unas 13 veces hasta los 33.200 millones de dólares en nueve meses, y sin embargo la empresa perdió 104.000 millones de dólares. Según Associated Press, esto se debe principalmente a un cargo contable de 94.000 millones de dólares vinculado a acuerdos de financiación. Ante tales compromisos, se hace inverosímil que Anthropic quiera vender tokens baratos, por lo que igual el modelo de precios dinámicos encaja en las cuentas de Anthropic.

Amodei también explicaba en la entrevista que, en su opinión, la economía subyacente es rentable y las pérdidas provienen principalmente de calcular mal la demanda al comprar capacidad de computación por adelantado.

Qué es lo siguiente. Se espera que Anthropic cotice en el Nasdaq a finales de este mes, pero aún hay dudas de cómo la empresa planea convertir la capacidad en ingresos. Una duda que bien se extrapola al resto de laboratorios de IA. De momento queda estar atentos para saber cómo le sale la jugada a Anthropic.

Imagen de portada | Dwarkesh Patel

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