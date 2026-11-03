La salida a bolsa de Anthropic conseguirá algo tan poco habitual como que el 80% de su plantilla se haga millonaria

2026 está siendo un año de infarto para los gestores de fondos, no solo por el nivel de beneficios que está reportando a los inversores las cotizaciones estratosféricas de las grandes tecnológicas, sino por la salida a bolsa de los nuevos pesos pesados de la IA como SpaceX o Anthropic.

La salida a bolsa de SpaceX ya hizo millonarios a muchos de sus empleados, pero en el caso de Anthropic, el fenómeno se intensifica y el resultado es que ocho de cada diez empleados de Dario Amodei y sus socios serán millonarios el día después de esa salida a bolsa.

Cuatro de cada cinco. La empresa ya presentó su documento ante la SEC y, según informó Bloomberg, quiere debutar hacia mediados del mes de noviembre. Aún no se ha fijado un precio de salida para su cotización ni una fecha concreta, pero se habla de una valoración de entre 1,5 y 2 billones de dólares.

Según recoge The Observer, un informe de la plataforma financiera Hill reparte el botín de sus empleados por tramos. Sumados todos ellos, salen unos 4.250 nuevos millonarios de entre los 5.300 empleados que Anthropic declaraba en su informe S-1 ante la autoridad bursátil norteamericana. Eso representa el 80% de la plantilla, una suma que no sale de ninguna fuente oficial. SpaceX hizo algo parecido en junio, convirtiendo en millonarios a más de 4.400 empleados entre su plantilla actual y antigua, pero en este caso se trataba de una plantilla de unos 22.000 empleados. En el caso de Anthropic, la proporción de nuevos millonarios es muy superior.

Siete que ya lo eran. Los cofundadores no cuentan como nuevos millonarios porque, de hecho, ya son milmimillonarios incluso antes de la salida a bolsa de la compañía. Forbes calcula que cada uno de los siete fundadores posee cerca del 1,4% de la empresa.

Con una valoración de entre 1,5 y 2 billones en su salida a bolsa, su parte se colocaría entre los 27.000 y 29.000 millones de dólares por cabeza. Juntos controlan en torno al 10% del capital. Aun así, comparten una acción especial sin derechos económicos que concentra el 50,1% de los votos de los accionistas.

Los empleados más fieles. Un poco más abajo en el reparto de acciones (y beneficios), Hill estima que unos 50 de los primeros empleados y directivos pasarían a tener una fortuna de más de 100 millones de dólares tras la salida a bolsa por el valor de los paquetes de participaciones que han recibido como reconocimiento de "empleados fundadores". Son menos del 1% de la plantilla y entraron en Anthropic cuando la empresa aún tenía que demostrar su valía.

Más abajo estaría un segundo escalón de unos 1.200 empleados de alta cualificación e investigadores que, por las participaciones asociadas a sus paquetes salariales, acumularían más de 10 millones de dólares, casi una cuarta parte del total. Otros 3.000 empleados, con retribuciones de menor cuantía, pasarían del millón de dólares tras la salida a bolsa. Todas estas son cifras mínimas, calculadas en base a una valoración hipotética de 1,5 billones, a los que habría que sumar unos 1.000 empleados que se quedarían por debajo de ese millón de dólares.

Promesas y plazos. Los siete cofundadores prometieron donar el 80% de su patrimonio a fines filantrópicos destinados a paliar los efectos negativos de la tecnología que están desarrollando. Dario Amodei escribió que lo preocupante es "un nivel de concentración de riqueza que destruirá la sociedad". El propio folleto de la salida a bolsa de Anthropic admite que la IA "tiene el potencial de concentrar el poder y la riqueza".

No obstante, el dinero tampoco llegará de golpe a la plantilla de Anthropic, porque los empleados no podrán vender sus acciones inmediatamente después la salida a bolsa, sino que se abrirán por fases a partir de enero de 2027. Anthropic usará parte de lo que recaude para pagar impuestos de las acciones de sus empleados.

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Imagen | Flickr (TechCrunch)