Las mejores ofertas en relojes, auriculares y tablets de AliExpress hoy, 3 de noviembre: hay Garmin, Sony, Samsung y más

Seguimos bicheando AliExpress y su promo 11.11 para encontrar los mejores chollos. Esta misma mañana os hemos traído varios dispositivos Xiaomi a buen precio, pero en esta ocasión vamos a variar un poco más con tres tipos de gadget diferentes: relojes, auriculares y tablets. Y de varias marcas diferentes, como Garmin o Samsung. Pero antes, los cupones de descuento de esta promo.
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Descuento
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compra mínima
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cupón 1
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cupón 2
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cupón 3
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3 euros
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18 euros
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XATAKAES03
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ESD1103
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AEES03
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8 euros
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45 euros
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XATAKAES08
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ESD1108
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AEES08
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12 euros
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69 euros
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XATAKAES12
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ESD1112
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AEES12
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23 euros
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135 euros
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XATAKAES23
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ESD1123
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AEES23
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39 euros
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230 euros
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XATAKAES39
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ESD1139
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AEES39
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58 euros
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325 euros
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XATAKAES58
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ESD1158
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AEES58
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75 euros
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429 euros
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XATAKAES75
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ESD1175
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AEES75
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100 euros
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500 euros
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ESD11100
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120 euros
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600 euros
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ESD11120
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Es importante señalar que los dos cupones de la mayor cuantía (100 y 120 euros) solo estarán disponibles el día de hoy, aunque volverán a estar disponibles los días 11 y 12 de noviembre. Ahora sí, vamos con una selección de cinco dispositivos que nos parecen especialmente interesantes ahora mismo:
- Garmin Forerunner 265 por 183,21 euros, un reloj deportivo con una autonomía de hasta 13 días.
- Sony WH-1000XM6 por 216,39 euros, uno de los mejores auriculares de diadema.
- Galaxy Tab A11+ por 160,71 euros, una tablet económica con pantalla de 11 pulgadas.
- Galaxy Buds4 Pro por 122 euros, los mejores auriculares de Samsung hasta ahora.
- Xiaomi Pad 8 por 250,77 euros, tablet Android con una pantalla que tiene 144 Hz y resolución 3.2K.
Garmin Forerunner 265
Empezamos por el Garmin Forerunner, un reloj deportivo que suele estar presente en muchas promos de AliExpress, pero que ahora podemos comprar a un precio de 183,21 euros si pagamos con PayPal y utilizamos el cupón 'XATAKAES39'. Nos va a servir genial tanto para medir nuestros entrenamientos como nuestra salud y su batería ofrece hasta 13 días de autonomía. Además, es resistente al agua y lo podemos usar para pagar con Garmin Pay.
Sony WH-1000XM6
Si buscamos unos auriculares de diadema top, los Sony WH-1000XM6 son una genial opción. Su cancelación de ruido es sobresaliente y su calidad de sonido no se queda atrás, teniendo además un sistema de micrófonos que recoge la voz con mucha calidad para llamadas, incluso si hay ruido de fondo. Además, tienen una autonomía que ronda las 30 o 32 horas con la cancelación de ruido activada. Se quedan en 216,39 euros si usamos el código 'XATAKAES39' y pagamos con PayPal.
Sony WH-1000XM6
Galaxy Tab A11+
La primera de las dos tablets de nuestra selección de ofertas es esta Galaxy Tab A11+, una que destaca por ofrecer una genial relación calidad-precio (especialmente ahora, que sale por 160,71 euros si usamos el código 'XATAKAES23'). Tiene una pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz y un peso de 477 gramos, por lo que es muy manejable. Además, su batería cuenta con 7.040 mAh y, aunque tiene 128 GB de almacenamiento, podemos ampliar su capacidad con una microSD.
Samsung Galaxy Tab A11+ (6+128 GB)
Galaxy Buds4 Pro
Sí nos interesan unos nuevos auriculares, pero preferimos unos más compactos, tenemos estos Galaxy Buds4 Pro disponibles por 122 euros con el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal. Son muy cómodos de usar (incluso practicando deporte), su sonido es muy bueno y también ofrecen una cancelación de ruido que funciona a un nivel muy alto. A nivel de autonomía, llegan hasta las seis horas con la cancelación activa de ruido activa y el estuche da para cargarlos al completo entre tres y cuatro veces.
Galaxy Buds4 Pro
Xiaomi Pad 8
Para terminar, la Xiaomi Pad 8. Esta tablet es otra opción muy interesante para presupuestos ajustados, aunque en este caso tendríamos una pantalla con resolución 3,2K con 144 Hz, ideal para gaming o para leer. En este caso, tiene 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 9.200 mAh. Se queda en 250,77 euros con el código 'XATAKAES39' y pagando con PayPal.
Xiaomi Pad 8 (8+128 GB)
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Imágenes | Xataka, Garmin, Sony, Samsung, Xiaomi
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