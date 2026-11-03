Las mejores ofertas en relojes, auriculares y tablets de AliExpress hoy, 3 de noviembre: hay Garmin, Sony, Samsung y más

Seguimos bicheando AliExpress y su promo 11.11 para encontrar los mejores chollos. Esta misma mañana os hemos traído varios dispositivos Xiaomi a buen precio, pero en esta ocasión vamos a variar un poco más con tres tipos de gadget diferentes: relojes, auriculares y tablets. Y de varias marcas diferentes, como Garmin o Samsung. Pero antes, los cupones de descuento de esta promo.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 cupón 3 3 euros 18 euros XATAKAES03 ESD1103 AEES03 8 euros 45 euros XATAKAES08 ESD1108 AEES08 12 euros 69 euros XATAKAES12 ESD1112 AEES12 23 euros 135 euros XATAKAES23 ESD1123 AEES23 39 euros 230 euros XATAKAES39 ESD1139 AEES39 58 euros 325 euros XATAKAES58 ESD1158 AEES58 75 euros 429 euros XATAKAES75 ESD1175 AEES75 100 euros 500 euros - ESD11100 - 120 euros 600 euros - ESD11120 -

Es importante señalar que los dos cupones de la mayor cuantía (100 y 120 euros) solo estarán disponibles el día de hoy, aunque volverán a estar disponibles los días 11 y 12 de noviembre. Ahora sí, vamos con una selección de cinco dispositivos que nos parecen especialmente interesantes ahora mismo:

Garmin Forerunner 265 por 183,21 euros, un reloj deportivo con una autonomía de hasta 13 días.

por 183,21 euros, un reloj deportivo con una autonomía de hasta 13 días. Sony WH-1000XM6 por 216,39 euros, uno de los mejores auriculares de diadema.

por 216,39 euros, uno de los mejores auriculares de diadema. Galaxy Tab A11+ por 160,71 euros, una tablet económica con pantalla de 11 pulgadas.

por 160,71 euros, una tablet económica con pantalla de 11 pulgadas. Galaxy Buds4 Pro por 122 euros, los mejores auriculares de Samsung hasta ahora.

por 122 euros, los mejores auriculares de Samsung hasta ahora. Xiaomi Pad 8 por 250,77 euros, tablet Android con una pantalla que tiene 144 Hz y resolución 3.2K.

Garmin Forerunner 265

Empezamos por el Garmin Forerunner, un reloj deportivo que suele estar presente en muchas promos de AliExpress, pero que ahora podemos comprar a un precio de 183,21 euros si pagamos con PayPal y utilizamos el cupón 'XATAKAES39'. Nos va a servir genial tanto para medir nuestros entrenamientos como nuestra salud y su batería ofrece hasta 13 días de autonomía. Además, es resistente al agua y lo podemos usar para pagar con Garmin Pay.

Sony WH-1000XM6

Si buscamos unos auriculares de diadema top, los Sony WH-1000XM6 son una genial opción. Su cancelación de ruido es sobresaliente y su calidad de sonido no se queda atrás, teniendo además un sistema de micrófonos que recoge la voz con mucha calidad para llamadas, incluso si hay ruido de fondo. Además, tienen una autonomía que ronda las 30 o 32 horas con la cancelación de ruido activada. Se quedan en 216,39 euros si usamos el código 'XATAKAES39' y pagamos con PayPal.

Galaxy Tab A11+

La primera de las dos tablets de nuestra selección de ofertas es esta Galaxy Tab A11+, una que destaca por ofrecer una genial relación calidad-precio (especialmente ahora, que sale por 160,71 euros si usamos el código 'XATAKAES23'). Tiene una pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz y un peso de 477 gramos, por lo que es muy manejable. Además, su batería cuenta con 7.040 mAh y, aunque tiene 128 GB de almacenamiento, podemos ampliar su capacidad con una microSD.

Galaxy Buds4 Pro

Sí nos interesan unos nuevos auriculares, pero preferimos unos más compactos, tenemos estos Galaxy Buds4 Pro disponibles por 122 euros con el código 'XATAKAES23' y pagando con PayPal. Son muy cómodos de usar (incluso practicando deporte), su sonido es muy bueno y también ofrecen una cancelación de ruido que funciona a un nivel muy alto. A nivel de autonomía, llegan hasta las seis horas con la cancelación activa de ruido activa y el estuche da para cargarlos al completo entre tres y cuatro veces.

Xiaomi Pad 8

Para terminar, la Xiaomi Pad 8. Esta tablet es otra opción muy interesante para presupuestos ajustados, aunque en este caso tendríamos una pantalla con resolución 3,2K con 144 Hz, ideal para gaming o para leer. En este caso, tiene 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una batería de 9.200 mAh. Se queda en 250,77 euros con el código 'XATAKAES39' y pagando con PayPal.

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Imágenes | Xataka, Garmin, Sony, Samsung, Xiaomi

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