En 2022, alguien decidió construir la mayor batería hidroeléctrica de Canarias. El único problema es que empezó la casa por el tejado

El 30 de marzo de 2026, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, compareció con buenas noticias: tras las últimas borrascas, las reservas de agua de la isla se habían multiplicado por 17, tenía 35 presas llenas y riego para cinco años. "Podemos hablar también de una situación histórica", llegó a decir.

Y era verdad. Pero toda buena noticia esconde sus sombras. De las siete presas del Cabildo, solo seis estaban llenas. La séptima, Chira, se había quedado al 51 %. La cuestión es que eso ya era mucho. El Consejo Insular de Aguas necesitaba llegar al fondo del vaso y habían empezado la casa por el tejado.

Una isla que tiene que guardar todo lo que puede. Gran Canaria tiene 172 presas en unos 1560 kilómetros cuadrados. Es decir, un embalse cada nueve. Es por eso que, durante años, se la ha denominado "el lugar del mundo con mayor densidad de presas". No es un capricho, claro: casi todas nacieron con la misma lógica: había que retener la poca agua que caía y dirigirla hacia donde era necesaria. En este caso, la agricultura.

Chira es el mejor ejemplo de esto. Se empezó a construir en 1941 y se terminó en el 64. Con 5,64 hm³ es el segundo embalse de la isla y, durante todo este tiempo, ha estado guardando agua. Sin más.

Pero alguien tuvo una idea. En 2022, Red Eléctrica empezó a construir una central de bombeo en caverna entre Chira y Soria. La idea era usarla para subir agua de la segunda a la primera cada vez que haya energía renovable que sobra. De esa forma, querían convertir el sistema en una enorme batería de unos 3,5 GWh.

En 2026, según su director técnico, Yonay Concepción, la obra estaba al 60%. El problema es que faltaba algo fundamental.

¿Cómo libera agua una presa? En términos generales, hay tres formas de sacar agua de una presa: por el aliviadero (cuando el agua rebosa), por las tomas (las canalizaciones del riego) y el desagüe del fondo. Sin embargo, Chira se pensó como una balsa de riego y, por eso mismo, su misión era retener todo el agua posible. Nadie pensó que fuera necesario vaciarla por abajo.

Cuando hablamos de una batería hidroeléctrica la situación cambia. Sin desagüe, el 51% de Chira tardaría entre seis y ocho meses en salir. Con desagüe, tardaría un par de semanas. Si queremos una batería realmente funcional, necesitamos un desagüe. Pero la obra se fue retrasando y retrasando.

¿Y qué pasó? Que, según ha denunciado insistentemente la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria, con las históricas lluvias de marzo parte de las obras se inundaron. Es la demostración, siempre según la plataforma, de que el proyecto tiene problemas desde su concepción; de que, como decíamos antes, empezamos la casa por el tejado.

Y ahora que tenemos fresco el apagón de La Palma, nos enfrenta a la misma pregunta de siempre: ¿qué estamos haciendo con las infraestructuras del país? ¿hacia dónde vamos?

Imagen | Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria