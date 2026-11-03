Prime Video sigue siendo un negocio redondo para Amazon, con previsiones de ganancias de "decenas de miles de millones de dólares"

Parece que estamos en tiempos de "primeras veces" para todas las plataformas de streaming. Hace unos días Netflix anunciaba por primera vez la recaudación de una película estrenada en cines ('La bola negra', que distribuye en EE.UU.) y ahora Prime Video habla de sus previsiones financieras, un ala del negocio de Amazon que nunca se había especificado por separado. Y tiene una magnitud considerable: a la altura de Disney, y el mismo mes en que Netflix ha admitido que la publicidad le rinde menos de lo prometido.

Hay dinero. Andy Jassy, consejero delegado de Prime Video, comentó en la conferencia con analistas sobre los resultados del tercer trimestre que Prime Video tiene ya "una tasa anual de ingresos de decenas de miles de millones de dólares" y que es rentable por sí misma. El avance de las buenas noticias (que Prime Video gana dinero) ya lo había contado en mayo ante los accionistas, pero hasta ahora no se había especificado la magnitud de la cifra. Ya en 2024 (pocas semanas después de que los anuncios llegaran a Prime Video), tenía una "convicción creciente" de que el servicio podía ser un negocio rentable por sí mismo.

Cuánto se gasta. Aunque las previsiones son una novedad, Amazon sigue sin publicar cuánto ingresa Prime Video de forma detallada: según su informe anual de 2024, el contenido de vídeo propio y licenciado se monetiza "como una unidad" en cada gran mercado donde se vende Prime. Desde que cerró en marzo de 2022 la compra de MGM por 8.450 millones de dólares lo único que detalla es el gasto: 5.900 millones en vídeo y música en el tercer trimestre de 2026 y 18.800 millones entre enero y septiembre, un 20% más que en el mismo periodo de 2025.

Cuánto se gana. Lo que factura el servicio va repartido entre partidas mucho más amplias de la nota de resultados de Amazon. La cuota de Prime y los canales de terceros caen en «Servicios de suscripción», que también incluye audiolibros, música y libros electrónicos y sumó 14.006 millones entre julio y septiembre. Los anuncios van a «publicidad» (19.637 millones), mezclados con los patrocinados de la tienda. Los alquileres y compras de películas cuentan como ventas de la tienda online, y la venta de contenidos a terceros, en «otros». Resulta imposible detallar de forma más específica el resultado del negocio.

Comparemos con los rivales. Netflix ingresó 12.900 millones en el tercer trimestre con un margen operativo del 34,6%, y espera cerrar 2026 con 51.100 millones. Disney ganó 712 millones con Disney+ y Hulu en el trimestre cerrado el 27 de junio, con un margen del 12,9%. Pero ojo, Netflix construyó su plan con anuncios como una opción más barata (y rentable para ellos), y este trimestre ha tenido que corregir sus expectativas: rebajó su previsión de ingresos publicitarios para 2026 a unos 2.700 millones desde los 3.000 anteriores, por un despliegue de sus herramientas para anunciantes más lento de lo esperado.

Por qué va bien. Jassy ha presumido de catálogo ante los accionistas. La cuarta temporada de 'Reacher' alcanzó 66 millones de espectadores en sus primeros 28 días, y confirma la apuesta de la plataforma por el público de la televisión generalista. En cines, 'Proyecto Salvación' ha recaudado 683,6 millones de dólares en todo el mundo. Gracias a ella, Amazon MGM ha superado este año los 1.200 millones de dólares en taquilla mundial. Y a la vuelta de la esquina, el cuarto trimestre del año, con la NBA (que ya ha arrancado con un partido inaugural que presumió de un 66% de espectadores más que el año previo) y, con ello, una catapulta para los ingresos publicitarios, que Amazon espera que crezcan más allá del 15% interanual.

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