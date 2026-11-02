Nintendo Switch 2 por 314 euros, PlayStation 5 por 410 euros y más. El 11-11 de AliExpress da el pistoletazo de salida

La campaña del 11 de noviembre es una de las más importantes que existen en China. Las ofertas que aparecen durante ese día son incluso más importantes que las del Black Friday. Pues bien, al contrario que en otras ocasiones, AliExpress ha decidido dar comienzo a la campaña del 11-11 antes de tiempo, y ya podemos encontrar grandes descuentos en todo tipo de productos tecnológicos. La campaña estará disponible hasta el 18 de noviembre y, como en otras ocasiones, cuenta con varios cupones de descuento.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 2 3 euros 18 euros ESD1103 AEES03 8 euros 45 euros ESD1108 AEES08 12 euros 69 euros ESD1112 AEES12 23 euros 135 euros ESD1123 AEES23 39 euros 230 euros ESD1139 AEES39 58 euros 325 euros ESD1158 AEES58 75 euros 429 euros ESD1175 AEES75 100 euros 500 euros ESD11100

120 euros 600 euros ESD11120

Es importante señalar que los cupones más elevados tan solo estarán disponibles en fechas concretas: del 1 al 3 y del 11 al 12 de noviembre. Además, si pagamos con PayPal, contaremos con descuentos adicionales que pueden llegar hasta los 40 euros. Y aunque hay muchos productos rebajados, a continuación os dejamos con cinco que son ideales para los gamers:

Nintendo Switch 2 por 314,23 euros con el cupón ESD1175 y pagando con PayPal.

por 314,23 euros con el cupón y pagando con PayPal. PlayStation 5 por 411,06 euros con el cupón ESD1175 y pagando con PayPal.

por 411,06 euros con el cupón y pagando con PayPal. Meta Quest 3 por 483,10 euros con el cupón ESD11120 y pagando con PayPal.

por 483,10 euros con el cupón y pagando con PayPal. DualSense por 56,46 euros con el cupón ESD1108 .

por 56,46 euros con el cupón . PlayStation Portal por 183,51 euros con el cupón ESD1123 y pagando con PayPal.

Nintendo Switch 2

La nueva consola de Nintendo vuelve a caer a forma estratosférica y acaba de alcanzar uno de sus precios más bajos de siempre. Esta generación tiene una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución FHD y tasa de refresco de 120 Hz. Además, trae Joy-Cons que funcionan imantados, 256 GB de almacenamiento y una GPU compatible con DLSS. En AliExpress se queda por 314,23 euros con el cupón ESD1175 y pagando con PayPal.

Nintendo Switch 2 Console Hoy en AliExpress — 314,23 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5

El precio de la consola de Sony no ha hecho más que subir desde que estalló la crisis de memoria. Por eso, ahora es uno de los mejores momentos para hacerse con su versión digital. De este modo podréis disfrutar de GTA VI desde el mismo día de su lanzamiento. Ahora mismo, en AliExpress se queda por 411,06 euros con el cupón ESD1175 y pagando con PayPal.

PlayStation 5 Digital Edition Slim (Nordic) Hoy en AliExpress — 411,06 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Meta Quest 3

Las últimas gafas de realidad virtual de Meta también caen en este comienzo de las ofertas del 11-11 de AliExpress. Cuenta con dos lentes con resolución 2064 x 2208 píxeles cada una, lo que nos ofrece un resultado visual increíble. Además, gracias al Snapdragon XR2 Gen 2, tendremos un rendimiento espectacular para cualquier juego. Y todo ello con un sistema de tracking mejorado, unos mandos de nueva generación y mucho más. Ahora mismo en AliExpress sale por 483,10 euros con el cupón ESD11120 y pagando con PayPal.

Meta Quest 3 Hoy en AliExpress — 483,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

DualSense

En el caso de que necesitéis un nuevo mando para vuestra PlayStation 5 o para vuestro PC, el DualSense es una opción fantástica. Gracias a la vibración háptica y a los gatillos adaptativos, ofrece una sensación mucho más inmersiva que la de otros mandos. Podemos encontrarlo en diferentes colores, aunque no todos cuestan lo mismo. En AliExpress se queda por 56,46 euros con el cupón ESD1108.

Mando inalámbrico DualSense Hoy en AliExpress — 56,46 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation Portal

Si es muy común que la pantalla donde tienes conectada la PlayStation 5 suele estar ocupada, PS Portal puede ser una opción muy interesante para ti. Gracias a este periférico podemos jugar de manera portátil a los juegos de nuestra PS5 con una latencia mínima. De hecho, con una de sus últimas actualizaciones y si tenemos PlayStation Plus Premium, podemos incluso jugar por streaming. En AliExpress se queda por 183,51 euros con el cupón ESD1123 y pagando con PayPal.

PlayStation Portal Hoy en AliExpress — 183,51 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Xiaomi, OnePlus, Realme, HONOR

En Xataka | Mejores tablets 2026: cuál comprar y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores tablets en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados