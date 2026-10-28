Hasta 17.000 euros por una RTX 5090 en España: comprobamos la locura de precios, disponibilidad y plazos de la mejor GPU de NVIDIA

Si eres un gamer o te interesa el mundillo de los videojuegos, sabrás más que de sobra que montar un PC gaming ahora mismo es carísimo. Solo hay que bichear un poco alguna tienda especializada como PcComponentes o Coolmod para ver la memoria RAM o el almacenamiento a precios disparados. Un ejemplo: a mitad de 2024 compré yo mismo 32 GB de memoria RAM DDR5 de Corsair a 125,99 euros en Amazon. Hoy mismo, también en Amazon, valen más de 600 euros.

Tarjeta Gráfica Zotac Gaming GeForce RTX 5090 SOLID OC White Edition 32GB GDDR7 DLSS4 PVP en Coolmod — 7.999,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ahora imaginemos que, aun así, quieres montar tu PC gaming y buscas tener lo mejor de lo mejor. Eso, en lo que respecta a la tarjeta gráfica, se traduce en que buscaríamos una RTX 5090 de NVIDIA. El precio de esta GPU nunca ha sido especialmente bajo (llegó a las tiendas a un precio de más de 2.000 euros), pero sorpresa: actualmente es casi imposible encontrar una unidad por menos de 7.000 euros, alcanzando en algunos casos los 17.000 euros.

Hemos hecho un repaso por las principales tiendas de nuestro país en busca de ensambles de esta gráfica y estos son los resultados que hemos obtenido.

Precios desorbitados, plazos de entrega asumibles

Solo en 2026, estas tarjetas gráficas de NVIDIA han subido de precio tres veces. Vamos a ver esto fácilmente con una RTX 5090 de Asus, la más barata que hemos encontrado hoy, día 28 de octubre. El siguiente gráfico procede de Keepa, una herramienta que registra los precios de los productos de Amazon. Y es muy ilustrativo de la situación: en junio del año pasado, esta gráfica costaba 2.899 euros; hoy, 7.166,21 euros.

Gráfica de precios de la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 en Amazon (Fuente: Keepa)

Estamos hablando de una subida de casi el 150 % en algo más de un año en la, como decimos, RTX 5090 más barata que hemos encontrado ahora mismo. Vamos ahora al lado contrario con la más cara, que es de MSI y cuesta hoy 17.611,25 euros. Entre medias, podemos encontrar un surtido de otros ensambles a precios muy variados. Y no solo en Amazon, sino también en PcComponentes. Hemos revisado stock en otras tiendas especializadas y no hemos encontrado apenas unidades disponibles. Con una excepción: esta de Zotac en Coolmod por 7.999,95 euros.

El plazo de entrega para todos estos ensambles no es disparatado como su precio. Los que están en Amazon tienen un plazo de entrega que está, en su gran mayoría, entre el 2 y el 11 de noviembre. PcComponentes no dista mucho de ese plazo: indica entre el 4 y el 20 de noviembre. Hay que tener en cuenta que todos estos ensambles no los venden estas dos tiendas directamente, sino que son terceros vendedores. La que más rápido recibiríamos en casa es la de Coolmod, que tiene envío en 24/48 horas.

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¿Y el mercado de segunda mano?

Cuando buscamos algo tech y buscamos ahorrar, los reacondicionados son una opción a tener en cuenta (aunque no vale cualquiera). ¿Hay alguna RTX 5090 reacondicionada en estas tiendas? La respuesta es sí, pero realmente no merece la pena. El único ensamble que hemos encontrado de este tipo está en PcComponentes (de hecho, es la única GPU de este tipo que vende la propia tienda murciana) y su precio no es mucho mejor: cuesta 8.079 euros.

También tenemos la alternativa de buscar en aplicaciones de segunda mano, como puede ser Wallapop. Es cierto que es un componente caro y delicado (por lo que conviene revisar bien el vendedor y su estado), pero es una alternativa que está ahí... aunque con un panorama similar: no hay demasiadas disponibles y están en torno a los 6.000 o 7.000 euros si miramos vendedores con buenas valoraciones.

Entonces, ¿qué hacer si quieres una de estas RTX 5090? Algunas acaban en manos de entidades que no las quieren para jugar y, aunque no está confirmado, hay rumores que apuntan a que NVIDIA habría dejado de producirla. Es una situación complicada, pero lo cierto es que es difícil recomendar una de estas tarjetas con los precios a los que están disponibles hoy en día. Aunque, por desgracia, la cosa puede ir a peor en los próximos meses.

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Imágenes | Xataka, NVIDIA, Keepa

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