Hoy en Action (y rebajada a 14,95 euros) esta lámpara de pie LED RGBIC de Philips que se sincroniza con la música

Crear una buena atmósfera en el salón o la habitación no depende solo de la decoración o disposición de los muebles; la iluminación juega un papel clave. Si estabas buscando una alternativa económica para darle un toque diferente a tu rincón de trabajo, cine o relax, Action tiene rebajada la lámpara de pie Philips Ambient RGBIC, que pasa de (solo esta semana) sus 19,95 euros habituales a unos ajustados 14,95 euros.

Si no tienes una tienda de Action cerca, en Amazon hemos encontrado una alternativa que te llega directamente a casa. Se trata de esta lámpara Leduni (por 18,50 euros) que ofrece iluminación RGB y puedes controlarla a través del mando o la app.

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Un toque de color y ambiente por muy poco dinero

Esta lámpara de pie de 140 cm de altura destaca principalmente por contar con tecnología RGBIC. A diferencia del RGB convencional, este sistema permite mostrar varios colores de manera simultánea a lo largo de la tira de luz, logrando degradados y efectos de iluminación dinámica mucho más vistosos e inmersivos.

Además, se sincroniza con la música, siendo capaz de responder al ritmo del sonido, por lo que resulta una opción muy divertida para fiestas, sesiones de juego o para acompañar a tus reproducciones en casa.

Incluye un mando a distancia, que te permite controlarla cómodamente sin levantarte del sofá y cambiar de modo, ajustar el brillo o seleccionar la paleta de colores. Asimismo, se puede destacar su diseño vertical estilizado. Gracias a su formato de pie en columna, se puede ubicar fácilmente en esquinas o junto a la mesa del escritorio sin apenas ocupar espacio útil.

⚡ EN RESUMEN: lámpara de pie Philips Ambient RGBIC ✅ LO MEJOR Tecnología RGBIC: al poder mostrar varios colores a la vez en la misma barra, los efectos, degradados y transiciones dinámicas son mucho más vistosos que en las tiras RGB tradicionales (que solo muestran un color uniforme).

al poder mostrar varios colores a la vez en la misma barra, los efectos, degradados y transiciones dinámicas son mucho más vistosos que en las tiras RGB tradicionales (que solo muestran un color uniforme). Incluye mando a distancia: facilita el control directo de colores, modos y brillo sin depender obligatoriamente del móvil o de configuraciones complejas. ❌ LO PEOR Potencia de luz limitada... Está pensada estrictamente como luz ambiental o decorativa, no como fuente de iluminación principal para alumbrar una habitación entera.

Está pensada estrictamente como luz ambiental o decorativa, no como fuente de iluminación principal para alumbrar una habitación entera. Fuente de luz no intercambiable... Al llevar la tira LED integrada, si se avería, no se puede cambiar la bombilla. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar un toque de color a la zona de la televisión, a tu escritorio gaming o a un rincón del salón sin gastar mucho. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres usuario avanzado de hogar conectado y quieres una lámpara que puedas integrar de forma nativa en sistemas de automatización como Google Home, Apple HomeKit o Alexa.

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Imágenes | Webedia y Philips

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