Hoy en Action (y rebajada a 14,95 euros) esta lámpara de pie LED RGBIC de Philips que se sincroniza con la música

Crear una buena atmósfera en el salón o la habitación no depende solo de la decoración o disposición de los muebles; la iluminación juega un papel clave. Si estabas buscando una alternativa económica para darle un toque diferente a tu rincón de trabajo, cine o relax, Action tiene rebajada la lámpara de pie Philips Ambient RGBIC, que pasa de (solo esta semana) sus 19,95 euros habituales a unos ajustados 14,95 euros.
Si no tienes una tienda de Action cerca, en Amazon hemos encontrado una alternativa que te llega directamente a casa. Se trata de esta lámpara Leduni (por 18,50 euros) que ofrece iluminación RGB y puedes controlarla a través del mando o la app.
Lámpara LED RGB de Pie con Sincronización Musical
Un toque de color y ambiente por muy poco dinero
Esta lámpara de pie de 140 cm de altura destaca principalmente por contar con tecnología RGBIC. A diferencia del RGB convencional, este sistema permite mostrar varios colores de manera simultánea a lo largo de la tira de luz, logrando degradados y efectos de iluminación dinámica mucho más vistosos e inmersivos.
Además, se sincroniza con la música, siendo capaz de responder al ritmo del sonido, por lo que resulta una opción muy divertida para fiestas, sesiones de juego o para acompañar a tus reproducciones en casa.
Incluye un mando a distancia, que te permite controlarla cómodamente sin levantarte del sofá y cambiar de modo, ajustar el brillo o seleccionar la paleta de colores. Asimismo, se puede destacar su diseño vertical estilizado. Gracias a su formato de pie en columna, se puede ubicar fácilmente en esquinas o junto a la mesa del escritorio sin apenas ocupar espacio útil.
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⚡ EN RESUMEN: lámpara de pie Philips Ambient RGBIC
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar un toque de color a la zona de la televisión, a tu escritorio gaming o a un rincón del salón sin gastar mucho.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres usuario avanzado de hogar conectado y quieres una lámpara que puedas integrar de forma nativa en sistemas de automatización como Google Home, Apple HomeKit o Alexa.
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Imágenes | Webedia y Philips
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