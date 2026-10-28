España se ha hartado de sacrificar animales y va a empezar a vacunar gente

La amenaza de la gripe aviar ha dejado de ser un problema que afecta únicamente a los veterinarios, puesto que también ha aparecido en la agenda de la salud pública europea. Y España está muy interesada en ello, puesto que los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) apuntan a que nuestro país es una de las tres regiones europeas, junto a Noruega y Croacia, para iniciar una campaña de vacunación en humanos contra el virus de la gripe A.

El informe del ECDC publicado a principios de este mismo mes expone el mapa actual de la vacunación zoonótica en Europa, y tras encuestar a 30 países de la UE, el panorama es desigual, ya que ocho países ya tienen recomendaciones nacionales, ocho las están desarrollando y once carecen de planes. Y aquí España entra en el grupo de los que lanzarán su campaña a corto plazo, pero con matices.

Y es que, mientras que en el resto de países europeos las recomendaciones de vacunación se aplican a todas las personas de los grupos de riesgo como ganaderos, trabajadores de mataderos o veterinarios, España ha restringido el cerco. Aquí nuestro país limita la profilaxis exclusivamente a aquellos profesionales expuestos que, además, tengan alguna enfermedad de base que pueda incrementar su riesgo de padecer una gripe más fuerte.

Algo respaldado. Esta postura conservadora se alinea en parte con la del propio ECDC, que actualmente considera que la evidencia científica no es suficiente para respaldar una vacunación amplia en toda la Unión Europea, relegándola a una "medida complementaria opcional" para los trabajadores expuestos.

La vacuna. El arma elegida para esta campaña profiláctica es la Zoonotic Influenza Vaccine Seqirus, que cuenta con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desde octubre de 2023. En este caso se busca inmunizar contra la cepa más predominante en la circulación global.

No obstante, el problema que se recoge en su ficha técnica es que hay una limitación importante al no existir un marcador inmunitario de protección establecido para la gripe A por subtipos H5, y se desconoce cuánto tiempo dura la protección tras la pauta primaria.

Los resultados sí que parecen prometedores, puesto que en personas no vacunadas previamente la protección alcanzó niveles muy altos. Además, se generaron anticuerpos capaces de neutralizar cepas del virus detectadas en granjas peleteras finlandesas y en el ganado bovino de Estados Unidos.

El reto. Tener la vacuna es solo la mitad del camino, puesto que todavía hay que convencer a la población objetivo para que se vacune. En este caso, los datos de los que se dispone nos llegan desde Finlandia y aquí solo el 8,6% e la población acudió a recibir la primera dosis, y apenas un 7,5% completó la pauta completa.

En España, la maquinaria burocrática y de salud laboral ya está en marcha. Como referencia, tenemos el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias correspondiente a la temporada 2025-2026, donde se apunta a que en España no se ha diagnosticado ningún caso humano de gripe aviar autóctono. Sin embargo, la circulación en animales es intensa, con 188 focos detectados y la inmensa mayoría en aves silvestres.

Imágenes | Polina Tankilevitch

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