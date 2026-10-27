Siete días metiéndose en agua a 14 °C: lo que de verdad dice (y lo que no) el último estudio del “cold plunge”

La inmersión en agua fría era algo que parecía reservado para deportistas que necesitaban tener una buena recuperación física tras un esfuerzo considerable, como ocurre, por ejemplo, en futbolistas. Pero esto es algo que ha pasado a convertirse en un ritual para cualquier persona con el objetivo de mantener los tejidos sanos y sobre todo jóvenes. Aunque la pregunta que de verdad nos debemos hacer es: ¿sirve para algo estar bajo agua fría durante mucho tiempo?

Un estudio publicado en la revista Advanced Biology hace unos años quiso responder a esta pregunta, reclutando a 10 chicos jóvenes de unos 23 años y físicamente activos. Con esta muestra, comenzaron a sumergirlos en agua fría para analizar qué ocurría en sus células mononucleares que viajan por todo su organismo. El problema es que no hubo ningún tipo de grupo control para poder hacer una comparativa real.

Aquí lo que se buscaba era observar la batalla que había entre dos procesos celulares que son fundamentales, como son la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, y la autofagia, que es el sistema de reciclaje y limpieza de nuestro cuerpo.

Los resultados mostraron que la aclimatación es real, pero no inmediata, ya que en los primeros cuatro días el cuerpo sufre por estar bajo una temperatura mínima. Y sufría porque se detectaron signos de una autofagia que no estaba funcionando correctamente y también se vio un aumento de la caspasa-3 escindida, que es un marcador que nos habla de que las células están muriendo por estrés.

Sin embargo, el día 7 todo cambió, puesto que las células aprendieron a defenderse. De esta manera, el sistema de limpieza fue más eficiente y la destrucción celular volvió a sus niveles basales. En cuanto a la inflamación si que hubo un poco de decepción, puesto que los marcadores clásicos como la interleucina-6 no variaron mucho entre estar fuera de un baño de agua fría o dentro. Es por ello que la conclusión a la que llegaron fue que la exposición repetida al frío solo mejoraba la tolerancia celular a bajas temperaturas.

La fuente de la juventud todavía parece estar dentro de los libros más fantasiosos porque aún no la hemos encontrado. Este estudio no llegó tan lejos, y solo podemos sustentarnos en las declaraciones de una de las autoras que extrapoló los resultados a una supuesta prevención del envejecimiento celular, aunque en ningún momento se midió alguna de las variables que nos hablaran de esto.

Lo que sí sabemos. Pero si nos salimos de la necesidad de ser prácticamente eternos, sí que encontramos beneficios para poder darse un baño de hielo. Uno de los más evidentes nos lo da una revisión publicada este mismo año que confirma que sumergirse en hielo ayuda con la recuperación rápida, reduciendo las agujetas. El problema es que, si se usa este sistema de manera constante después de entrenar, se está perjudicando a las ganancias de fuerza y también al crecimiento muscular.

Si pensamos en los beneficios psicológicos, la verdad es que a día de hoy no hay evidencia que nos permita afirmar que el agua fría mejore el estado de ánimo o reduzca el estrés, puesto que muchos de los estudios que hay tienen un sesgo muy elevado.

El verdadero peligro. Más allá de que los beneficios antienvejecimiento no estén contrastados, meterse en agua helada no es un juego inofensivo. Aquí hay que tener en cuenta que, en el momento de tocar el agua helada, el cuerpo responde con una hiperventilación y una taquicardia que busca compensar la disminución de la temperatura corporal. Un efecto que es conocido como 'cold shock response'.

Y esto es un problema, puesto que hablamos de un riesgo cardiovascular importante que puede llevar a la muerte en el caso de darse estos baños en aguas abiertas o sin supervisión.

Imágenes | Olavi Anttila

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