Vivo X500 Pro y X500 Pro Max: dos nuevos móviles que apuestan fuerte por el zoom y el vídeo

El fabricante Vivo ha anunciado la llegada oficial a Europa de su nueva familia de smartphones de gama alta, la serie Vivo X500 Pro, compuesta por los modelos Vivo X500 Pro y Vivo X500 Pro Max. Esta nueva generación pone el foco principal en el apartado fotográfico y de vídeo gracias a su colaboración estrecha con ZEISS.

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Apartado fotográfico y de vídeo: teleobjetivos avanzados y grabación profesional

El modelo más ambicioso, el Vivo X500 Pro Max, integra una cámara teleobjetivo ZEISS APO de 200 MP con un sensor HPO Ultra-Sensing de 1/1,4 pulgadas y una distancia focal equivalente de 85 mm, acompañada de estabilización CIPA 7.0. Además, mediante el uso opcional del accesorio ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, es capaz de alcanzar una distancia focal equivalente de hasta 400 mm.

Por su parte, el Vivo X500 Pro opta por un sensor Vivo x Sony LUTIA 610 de 64 MP con un teleobjetivo ZEISS APO de 85 mm, ampliable hasta los 200 mm mediante el extensor correspondiente.

En el apartado de vídeo, ambos terminales incorporan la cámara principal ZEISS TrueDynamic, que destaca por la inclusión del modo Cinematic Pro Log Video con un rango dinámico de hasta 17 EV y la capacidad de grabar en resolución 4K a 240 fps de forma nativa.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Bajo el capó, ambos dispositivos montan el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro, fabricado en el nodo de 2 nm N2P de TSMC. Algunas de las principales características de los modelos son las siguientes:

Pantalla: el X500 Pro Max cuenta con panel ZEISS Master Color de 6,85 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 Hz y un brillo máximo local de hasta 4.400 nits. El X500 Pro reduce su diagonal hasta las 6,36 pulgadas manteniendo la misma tecnología de pantalla.

el X500 Pro Max cuenta con panel ZEISS Master Color de 6,85 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco adaptativa de 1 a 144 Hz y un brillo máximo local de hasta 4.400 nits. El X500 Pro reduce su diagonal hasta las 6,36 pulgadas manteniendo la misma tecnología de pantalla. Batería y carga: el X500 Pro Max equipa una celda BlueVolt de 6.750 mAh, mientras que el X500 Pro se queda en 6.510 mAh. Ambos admiten carga rápida FlashCharge de 90 W por cable y 40 W de carga inalámbrica.

el X500 Pro Max equipa una celda BlueVolt de 6.750 mAh, mientras que el X500 Pro se queda en 6.510 mAh. Ambos admiten carga rápida FlashCharge de 90 W por cable y 40 W de carga inalámbrica. Resistencia: los dos modelos cuentan con certificación IP68 y 69 de protección frente al agua y al polvo.

los dos modelos cuentan con certificación IP68 y 69 de protección frente al agua y al polvo. Software: vienen impulsados por el sistema operativo OriginOS 7, que añade herramientas orientadas a la multitarea y opciones de personalización dinámica.

Junto con los teléfonos, Vivo ha ampliado su ecosistema de productos con tres accesorios de audio: los auriculares intraurales Vivo Buds Ultra, los de diadema Vivo Headphones Studio y los de tipo abierto Vivo Buds Clip.

Precio y ofertas de lanzamiento en Europa

La serie ya se encuentra disponible en el mercado europeo con los siguientes precios promocionales y tarifas oficiales:

Vivo X500 Pro

Versión de 256 GB : con precio oficial de 1.399 euros y un precio de lanzamiento de 1.299 euros.

: con precio oficial de 1.399 euros y un precio de lanzamiento de 1.299 euros. Versión de 512 GB: su PVP oficial es de 1.599 euros, pero puedes llevártelo ahora por 1.449 euros.

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Vivo X5000 Pro Max

Versión de 256 GB : tiene un PVP oficial de 1.599 euros, pero está en oferta de lanzamiento por 1.499 euros.

: tiene un PVP oficial de 1.599 euros, pero está en oferta de lanzamiento por 1.499 euros. Versión de 512 GB : tiene un PVP oficial de 1.799 euros, pero ahora puedes comprarlo por 1.599 euros.

: tiene un PVP oficial de 1.799 euros, pero ahora puedes comprarlo por 1.599 euros. Versión de 1 TB: con un PVP oficial de 2.199 euros y en oferta de lanzamiento por 1.899 euros.

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Asimismo, se comercializan packs especiales con kits fotográficos, como el X500 Pro de 256 GB con kit de 200 mm por 1.399 euros, el X500 Pro Max de 512 GB con kit de 200 mm por 1.699 euros. Las promociones de lanzamiento incluyen un cupón de 50 euros de descuento (válido hasta el 30 de noviembre), financiación a 24 meses sin intereses, 100 euros extra de bonificación mediante el programa Renove y unos auriculares Vivo Headphones Studio (valorados en 169 euros) de regalo para las primeras 200 unidades.

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