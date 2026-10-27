La serie Vivo X500 llega a Europa: sigue la presentación de uno de los móviles fotográficos del momento

Vivo se ha revelado como uno de los fabricantes más interesantes de la escena actual por su apuesta por la fotografía en sus móviles. Aunque ya conocemos todos los detalles de su nueva generación de X500, la marca hace hoy su puesta de largo presentando el dispositivo oficialmente para el mercado europeo, desvelando así qué modelos podremos comprar en las tiendas de España.

Los rumores apuntan a que la presentación girará en torno a sus dos teléfonos más fotográficos, y podrían llegar acompañados por tres nuevas referencias para su catálogo de audio. Lo que Vivo presente finalmente lo sabremos esta tarde.

Sigue con nosotros la presentación de los Vivo X500 Pro y X500 Pro Max en Tenerife:

España: 16:00 (Canarias: 15:00).

16:00 (Canarias: 15:00). México : 09:00 AM.

: 09:00 AM. Colombia : 10:00 AM.

: 10:00 AM. Venezuela : 11:00 AM.

: 11:00 AM. Argentina : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Chile: 12:00 AM.

Directo de la presentación

Que esperamos ver en la presentación

La presentación europea será hoy 27 de octubre de 2026, a las 16:00 horas hora peninsular española y podrás seguirla minuto a minuto con nosotros para ir conociendo todas las novedades que presente Vivo en su evento de Tenerife.

La web oficial del evento detalla que podrá verse en directo desde su tienda online y quien se registre antes de esa hora recibirá un cupón de hasta 120 euros para reservar los productos que se presenten con antelación.

Teniendo en cuenta el precedente de la generación anterior, todo apunta a Vivo centrará el evento en sus Vivo X500 Pro y el X500 Pro Max. La serie X500 de Vivo se estrenó el 21 de septiembre en China, por lo que ya conocemos buena parte de sus prestaciones. No obstante, no es la primera vez que las prestaciones de un modelo cambian ligeramente entre la versión que se vende en China y la que llega a Europa, por lo que conviene estar atentos.

El X500 Pro Max tiene una pantalla de 6,85 pulgadas con un brillo máximo de 4.400 nits. Lleva el chip Dimensity 9600 Pro. Su principal reclamo es la cámara, que suma un teleobjetivo ZEISS APO de 200 megapíxeles y admite un extensor ZEISS de 400 mm equivalentes similar a los que ya incluían los X300 Ultra de la generación anterior.

Junto a ellos podrían llegar varios auriculares in-ear que ya se presentaron en China, pero todavía no han llegado a Europa, como los Vivo Buds Clip. Por otro lado, según se adivina en las fotos promocionales del evento, también podría llegar alguna novedad a los los Vivo Buds Ultra y los Headphones Studio, que sí se listan ya en la tienda de España. No sabemos si Europa recibirá los mismos modelos, con las mismas piezas. Tampoco sabemos si habrá sorpresas. Toca esperar y seguir con nosotros la presentación de esta tarde.

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