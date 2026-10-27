Apple responde a las pantallas rotas del iPhone Duo y, curiosamente, no es culpa de los usuarios

El esperadísimo plegable de Apple, el iPhone Duo, llegó por fin a las tiendas el viernes pasado. Ya puedes leer nuestro análisis, pero lo bueno de este móvil es que está en las manos de la gente y es fácil encontrar opiniones de todo tipo. Sin embargo, si algo ha hecho ruido es el asunto de la pantalla rota que ya ha empezado a implantar la idea de que el iPhone Duo se rompe.

En Reddit hay algunas experiencias al respecto, incluso con algunos usuarios comentando que la suya se rompió durante el proceso de configuración. Nada más abrirlo, vaya. Quizá la imagen más sonada es la del usuario scary_duck23, que es la que corona estas líneas y la que muy probablemente hayas visto.

Y lo habitual en esta situación es que Apple no responda o que, si lo hace, sea para decirnos que lo estamos usando mal. Pero... no.

Apple reconoce que algo no marcha en el iPhone Duo

Lo curioso de las imágenes con la pantalla interior dañada es que aparecen las mismas líneas de píxeles muertos: una en la parte inferior de la parte central, donde está la bisagra, y una línea perpendicular que atraviesa la parte derecha del panel.

Es extraño que el error sea exactamente el mismo y es lo que da pie a pensar que hay un fallo de diseño. Ya entraremos en eso más adelante, pero de momento, lo que Apple ha reconocido a 9to5Mac es lo siguiente:

"Somos conscientes de un problema que afecta a la pantalla interior en un pequeño número de unidades del iPhone Duo. Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben ponerse en contacto con AppleCare para obtener un reemplazo"

Sólo el tiempo dirá si realmente es "un pequeño número de unidades", ya que realmente tampoco se han puesto tantas a la venta, y lo bueno es que no se necesita AppleCare+ para reemplazar el iPhone Duo por este problema.

Es un mensaje curioso por parte de una compañía que convirtió en meme el "lo estás cogiendo mal" con el iPhone 4 y su problema de cobertura o el verdadero primer plegable de Apple, ese iPhone 6 que era muy fácil dañar y en el que la responsabilidad era, por supuesto, tuya. Le pasó a la directora de Xataka, ni más ni menos.

Pero bueno, volvamos a lo extraño que es que hayan aparecido varios errores exactamente iguales en el iPhone Duo. Además de análisis como el nuestro, también están otros tan útiles como los de JerryRigEverything, que aparte de reventar el cacharro es un deleite para los usuarios más 'techie', y el de iFixit.

Este medio es especialista en mostrar el grado de reparabilidad de los dispositivos, dando consejos para mejorar el diseño, dando pautas a los propios usuarios y profesionales y tratando de explicar de dónde vienen los errores de diseño de aquello que cae en sus manos. Y el problema es que, como explican en el minuto 14 del vídeo que dejamos a continuación, la culpa podría ser de un error de diseño.

Hay un punto en la bisagra en el que se encuentra un refuerzo estructural para cuando tenemos la pantalla desplegada y es el que, al doblar el panel genera una enorme presión sobre el panel y sus conexiones, lo que puede terminar provocando este error.

Pantallazo de iFixit

Pantallazo de iFixit

Pantallazo de iFixit

En reparabilidad, le otorgan un 5, que siendo un plegable era lo esperado, pero lo más interesante es ver hasta qué punto realmente se trata de un problema que afecte potencialmente a más unidades o si es algo localizado en un lote de producción que, por lo que sea, haya salido mal.

No hay por qué pensar que es un episodio masivo, pero estas cosas pasan en tecnología. Y si no, que se lo digan a Samsung con el Galaxy Note 7, a Microsoft con la primera Xbox 360... o a Apple con el desastroso teclado de mariposa que un servidor se comió.

En Xataka | Todos hablan de la animación de desbloqueo del iPhone Duo, pero lo que creo que Android debería copiar otra cosa: la continuidad