Todos hablan de la animación de desbloqueo del iPhone Duo, pero lo que creo que Android debería copiar otra cosa: la continuidad

El próximo 23 de octubre llegará el iPhone Duo y tengo que confesarte que, sin pasárseme por la cabeza comprarlo, estoy emocionado por este lanzamiento. Quizá más que "emocionado", la palabra es "intrigado", y esto no es un "vaya, Xataka hablando ahora del iPhone plegable porque es Apple", pero nada que ver.

Si por algo me emociona que Apple por fin entre en la carrera de los plegables es por dos cosas. La primera es que, cuanta más competencia, mejor que mejor, y con prácticamente todo el mercado plegable siendo monopolizado por China y Corea del Sur, que venga una compañía occidental a ver qué puede aportar es realmente interesante. Sé que Google está por ahí, pero sería interesante ver los datos de ventas del Pixel Fold.

Y el segundo motivo es el más importante: guste o no, Apple es el modelo en el que todo el mercado se fija. Para muestra, lo más comentado del iPhone Duo: la animación a la hora de abrir el terminal que juega la carta de hacer que la pantalla externa se transparente antes de dar paso a la pantalla interna. En el momento de la presentación del plegable sabíamos que veríamos ese efecto en otras marcas y pasaron horas hasta que alguien lanzó un software que lo copiaba.

Precisamente, se ha hablado muchísimo de ese efecto y veo demasiada emoción por una cosa que, realmente, no aporta nada y con la que vas a 'flipar' la primera semana... y luego te olvidarás. Lo que más me interesa es lo que Apple aporta a nivel de funcionalidad a los plegables.

Aquí ya hablamos sobre la buena idea de rediseñar la interfaz de iOS. Un plegable no es la misma categoría que un teléfono convencional y tiene sentido que los botones no estén en el mismo sitio. En un Galaxy Fold y en un Galaxy S26, el dock y los atajos como la cámara o la linterna están exactamente en el mismo lugar. En el iPhone Duo, esos elementos están a la derecha y no donde están en el iOS 27 del iPhone 18 Pro.

El dock a la derecha | Imagen: Apple

El dock de Samsung abajo, como en un móvil tradicional | Foto: Xataka

Es un móvil grande y tiene sentido que todos los elementos estén en el lateral para llegar más fácilmente con el pulgar. Esto es algo que estoy deseando que las marcas Android copien, y no la animación a la hora de abrir la pantalla que, repito, me da exactamente igual.

Pero luego, y aquí el motivo de esta reflexión, está lo que he visto en algunas previews estos días. En un plegable, cuando lo tienes abierto y lo cierras, el móvil se bloquea. Tiene sentido porque el sistema entiende que ya has terminado con él y que lo vas a guardar, pero como usuario que ha analizado muchos plegables, realmente no siempre es lo que quiero hacer.

Cuando estoy viendo un vídeo en YouTube, lo hago en la pantalla interna que es la grande, pero si me mandan un mensaje y quiero responder, me resulta mucho más cómodo cerrar el teléfono y responder desde la pantalla externa. Lo mismo si lo que quiero hacer es scroll en Bluesky o Instagram, que al final la pantalla interna me aporta poco en esas apps.

Sin embargo, siempre tengo que hacer lo mismo: cerrar, desbloquear, abrir la otra app. En el iPhone Duo ocurre al revés y, cuando lo cierras, el móvil no se bloquea, sino que cambia a la pantalla principal.

Este es el comportamiento por defecto en ambos sistemas y sé que en algunos Android plegables se puede elegir que no se bloquee indagando en la configuración, pero considero que es algo que se debería preguntar para elegir al momento de la configuración inicial.

Quizá me esté poniendo quisquilloso aquí porque ya digo que en un Android plegable puedes editar esto para que la sensación de continuidad permanezca tanto al abrir como al cerrar el móvil, pero que Apple haya hecho que la continuidad sea total por defecto me parece lo acertado.

Este vídeo es curioso. Imitaba la animación del Duo en un Galaxy Z Fold 8, pero sin ese nivel de continuidad y, además, bloqueando el móvil cuando se pliega del todo. Evidentemente no es una función oficial, que estaría mucho más cuidada. Hay otras animaciones mejores, como la de aquí abajo, que sí tienen en cuenta esa continuidad sin bloquear el móvil:

Es una cuestión de gustos, pero en el día a día, si eres un usuario más básico que compra un plegable simplemente porque quiere más pantalla en ciertas ocasiones, es posible que nunca descubras que puedes elegir que no se bloquee al cerrarlo, de ahí que me gustaría verlo como una opción de configuración inicial en un futuro cercano.

Dicho esto, tengo curiosidad por ver qué tal se desenvuelve el iPhone Duo en el mercado. Llevar el sello de Apple es una garantía para ciertas ventas, pero llegan a un mercado en el que hay participantes tan potentes como Xiaomi con el 18 Fold o el Samgung Galaxy Fold 8 (los tres tienen el mismo formato) y además está la cuestión de los más de 2.300 euros.

Al final esto se resume en que, si Android quiere copiar algo de iOS para plegables, me gustaría ver antes la opción de continuidad a la hora de cerrar la pantalla... que la animación de apertura. Lamentablemente creo que lo que primero van a copiar es la cuestión estética antes que la funcional.

Y si no, al menos que introduzcan paneles mate internos, que eso también mejora la visualización. Pero bueno, como decía al principio del artículo, esto no se trata de que ahora llega Apple a salvar los plegables, simplemente es una reflexión sobre que, cuanta más competencia e ideas diferentes haya, más beben unos de otros.

Es innegable que el iPhone Duo es así porque llevamos años de plegables y Apple ha construido encima de todo eso, pero por eso me parecen tan interesante esos detalles como el sistema con un lenguaje de diseño distinto, la continuidad y el panel mate, elementos que no estábamos viendo en los plegables y que considero que aportan cosas positivas a la conversación.

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