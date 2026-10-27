Un cuervo tarda la mitad que tú en tomar una decisión visual. La neurociencia acaba de descubrir por qué

Algo que es bastante usual dentro del mundo científico es tomar como referencia en los estudios a los primates, sobre todo para entender cómo el cerebro puede procesar la información que tiene en su entorno y tomar una decisión rápida. Y es que cuando un estímulo visual aparece ante nuestros ojos, una red de neuronas recopila datos, evalúa las opciones y desencadena una respuesta en cuestión de medio segundo. Pero ahora hemos visto que las aves juegan en otra liga.

Nos humillan. Aunque pensamos que nuestra capacidad de procesamiento cerebral es prácticamente perfecta, la realidad es que llegan los cuervos y "nos dicen" que no es así. Esta es la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores que ha publicado su trabajo en Science, demostrando que, enfrentadas a la misma tarea visual, estas aves actúan con una velocidad asombrosa que deja atrás a los primates.

Cómo lo hicieron. Para medir la velocidad de procesamiento de estas aves, el equipo adaptó uno de los experimentos más célebres de la neurofisiología perceptiva, que es la tarea de discriminación de movimiento con puntos aleatorios. Esta prueba, que fue muy popular entre los primates a principios de los años 2000, coloca al sujeto frente a una pantalla donde un grupo de puntos se desplaza de forma caótica, mientras solo un porcentaje determinado se mueve de forma coherente hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ahora, los cuervos se situaban frente a una pantalla táctil y tras la aparición de los puntos, las aves debían girar la cabeza y picotear un objetivo para indicar la dirección del movimiento. Con señales claras, la precisión de las cornejas rozaba el 100 %, e incluso en los patrones de movimiento más difíciles y difusos, sus decisiones superaban con frecuencia el umbral del azar.

Los resultados. Lo impactante no fue la precisión, sino que el tiempo desde la aparición de las señales visuales hasta el inicio del giro de cabeza se fijó en una media de 235 milisegundos. En versiones idénticas de esta misma prueba, los macacos suelen tardar entre 410 y 600 milisegundos en iniciar la respuesta, por lo que la diferencia es considerable.

Corteza prefrontal. El hallazgo resulta aún más interesante si nos centramos en la anatomía cerebral de los cuervos, puesto que estos carecen de una corteza cerebral estratificada como la de los mamíferos. En su lugar, han desarrollado una estructura funcionalmente equivalente llamada nidopallium caudolaterale (NCL) que alberga neuronas capaces de codificar reglas abstractas e incluso correlatos de conciencia sensorial.

Mediante registros de neuronas individuales en el NCL mientras las aves realizaban la tarea, los investigadores observaron la dinámica interna del proceso de decisión. Los datos apuntaban a neuronas altamente selectivas a la dirección elegida, con una tasa de disparo que escalaba a medida que aumentaba la fuerza de lo que aparecía en pantalla.

¿Por qué? Para entender cómo es posible que un cerebro tan pequeño sea tan rápido, la primera hipótesis apunta a la densidad neuronal. Aquí, un estudio publicado en 2016 demostró que el prosencéfalo de loros y paseriformes alberga, de media, el doble de neuronas que el cerebro de un primate de la misma masa. A esta empaquetadura se suma la temperatura corporal de las aves, significativamente más alta que la de los mamíferos, lo que acelera las tasas metabólicas y la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos.

Asimismo, investigaciones de la Universidad de Bochum han revelado que el prosencéfalo sensorial aviar posee circuitos canónicos repetidos que recuerdan a los microcircuitos de la neocorteza de los mamíferos, ofreciendo un soporte estructural óptimo para el cálculo rápido.

Imágenes | Siegfried Poepperl

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