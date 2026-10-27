El precio del menú del día en España sube hasta los 15 euros de media y se sitúa en máximos históricos

Se creó en 1964 para reforzar el atractivo turístico de España durante el desarrollismo franquista, pero el ‘menú del día’ ha acabado convirtiéndose en uno de los pilares de la hostelería patria. Y es lógico. Su apuesta por precios contenidos y una oferta variada lo ha convertido no solo en un reclamo para viajeros, sino también (sobre todo) en el gran aliado de los trabajadores obligados a comer fuera de casa. En 2026, sin embargo, el menú pasa por horas bajas: los hosteleros se enfrentan al dilema de dejar que la inflación lime su rentabilidad o encarecerlos justo en el peor momento, con los mercaurantes comiéndoles terreno.

Los últimos datos de la patronal española muestran que están optando por una solución intermedia: una subida de precios contenida (3,5%) que queda por debajo del IPC general, lo que arroja nuevas sombras sobre el futuro del menú.

Rozando los 15 euros. El dato es de Hostelería de España y Edenred. Según sus cálculos, el precio medio del menú del día ronda hoy los 14,7 euros, un 3,5% más que en 2025. Hace justo un año la media era de 14,2 y en 2024 se situaba en 14. Si nos remontamos a 2016 (el dato más antiguo que maneja la patronal), el mismo servicio costaba 11,7 euros, por lo que en apenas una década se ha disparado un 25,6%.

Esos porcentajes muestran la media estatal, ya que la ‘foto’ cambia de una comunidad a otra. Poco tienen que ver los 13,5 euros que se pagan de media por un menú en Canarias o Murcia con los 16,3 que cuesta en País Vasco, la región más cara del país. En Madrid el menú se paga de media a 15 euros, en Cataluña a 15,7 y en la Comunidad Valenciana a 15,2.

Comunidad Precio medio del menú (2026) Andalucía 14 Aragón 14,6 Asturias 14 Baleares 16 CAnarias 13,5 Cantabria 14,3 CAstilla y León 14,7 Castilla-La Mancha 14,5 Cataluña 15,7 Comunidad de Madrid 15 Comunidad Valenciana 15,2 Extremadura 14 Galicia 14,5 Murcia 13,5 Navarra 15,1 País Vasco 16,3 La Rioja 14,8

¿Es una subida importante? Depende de cómo se mire. La última actualización sitúa el coste del menú cerca de la barrera psicológica de los 15 euros, al menos si hablamos de la media nacional. La gran incógnita es si esa subida servirá a los restaurantes para mejorar su margen de beneficio y (lo realmente importante) garantizar que la venta de menús siga siendo un negocio rentable. Como recuerda la propia patronal, ese 3,5% es inferior al IPC general de septiembre, que se situó en un 4,9% interanual, y el índice de precios de la restauración, que marcó un 4,3%.

En otras palabras, los menús se encarecen, pero a menor velocidad que el coste de la vida.

Y si bien es cierto que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,7% en septiembre, hay muchos recursos básicos empleados por los hosteleros que han disparado su coste en los últimos meses. Los huevos se han encarecido un 12,3%, las legumbres y hortalizas un 9,8%, la carne de vacuno un 7,9% y el pescado un 4,5%. A esas alzas se suma la de la electricidad (11,4%) y los costes laborales de la restauración, que subieron otro 1,5% hasta junio.

¿Qué significa eso? Que el menú del día es probablemente menos negocio hoy que hace un año. “Este escenario continúa estrechando los márgenes de los establecimientos”, reconoce la patronal, que recuerda que “aunque la facturación de la restauración creció un 2,7% de media hasta julio, la evolución de la actividad, una vez eliminado el efecto de los precios, mostró una caída del 1,6%”.

De fondo, el gran dilema de la hostelería: si sube el precio de sus menús se arriesga a que pierdan atractivo para los clientes; si no lo hace, se resigna a ver cómo estos pierden poco a poco su margen de rentabilidad.

El acecho de los ‘mercaurantes’. El problema no es solo de costes y márgenes. Lo es también (y sobre todo) de contexto. Los hosteleros se han encontrado con un nuevo competidor que amenaza con arrebatarles el perfil de clientes que hasta ahora recurría a los menús del día: los mercaurantes, supermercados que no solo venden alimentos, sino platos frescos, cocinados y listos para consumir.

El ejemplo más claro es la línea ‘Listo para comer’ de Mercadona, que ofrece a los clientes de la cadena valenciana guisos, estofados, pasta, carnes, pescados, postres… Todas opciones calientes y que pueden consumirse dentro del propio establecimiento, en comedores con mesas y sillas.

¿Tan importantes son? Sí. Y por varias razones. La primera es cuantitativa. Hay varios indicadores que sugieren que los mercaurantes captan cada vez más clientela y mueven mayor volumen de negocio. Se calcula que en 2025 Mercadona facturó 700 millones de euros en España a través de su sección ‘Listo para comer’. Si incluimos su oferta de precocinados (bandejas, refrigerados…) el volumen de negocio conjunto en España y Portugal asciende a 3.000 millones de euros.

En general, la patronal de las empresas españolas que se dedican a comercializar precocinados calcula que en 2025 se consumieron en España 715.052 toneladas de platos preparados, “un nuevo récord” que se tradujo en más de 4.300 millones de euros en ventas. La demanda se disparó tanto en los alimentos congelados como en los refrigerados y los elaborados a temperatura ambiente. En general, la asociación estima que el consumo en los hogares creció casi un 4% interanual.

Más fácil, más rápido. Lo más curioso es que la gente no recurre a los mercaurantes solo por su precio. Lo hace porque se adaptan mejor a sus necesidades en un mundo en el que manda la rapidez.

Según una encuesta de The Fork, el 70% de los clientes echa mano de servicios como ‘Listo para comer’ por su sencillez y rapidez. Cada vez menos gente quiere ir a un restaurante, esperar a que la atiendan y pedir primeros, segundos y postre. Prima la agilidad. El ahorro de tiempo. El precio también influye, por supuesto, pero el estudio de The Fork muestra que apenas el 19% de los encuestados se decanta por los mercaurantes por el aspecto económico.

Repensando el menú de toda la vida. Lo anterior explica que los hosteleros estén reinventando sus menús, flexibilizándolos y ajustándolos a la fórmula que está arrastrando parte de su clientela a los mercaurantes.

Por ejemplo, el 54,6% de los negocios ya permiten modificar el menú de forma habitual y el 89,1% ofrece “algún grado de adaptación”. Casi la mitad (47,1%) de los restaurantes disponen además de “medio menú” (adiós a los tres platos), una “alternativa al menú completo que amplía las opciones para quienes buscan ajustar la cantidad, tiempo o presupuesto”. El 69% de los locales también vende menús para llevar.

En la práctica, eso significa que los hosteleros están apostando cada vez más por la flexibilidad, personalización, rapidez y take away, la ecuación de los mercaurantes. Todo, sin renunciar a algunas de las fortalezas que han hecho del menú del día uno de los servicios más exitosos de la hostelería: precios previsibles y cerrados y la apuesta por la cocina tradicional. El 85% de los negocios reconoce que incluye platos regionales al menos un día a la semana.

Imágenes | Jorge Franganillo (Flickr)

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