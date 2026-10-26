Para evitar complicaciones, mejor tener una eSIM preparada al aterrizar en destino: esta tiene un 10% de descuento si viajas a Asia

Viajar a otros países es genial, ya sea por trabajo o por placer: visitas paisajes y culturas muy diferentes. Si no conoces el lugar, muy probablemente vas a querer tener Internet nada más bajar del avión para ayudarte con Google Maps, a traducir carteles o a comunicarte con los lugareños. Aunque puedes buscar una SIM física o conectarte a un WiFi público, tener una eSIM instalada previamente es mucho infinitamente más cómodo. ¿Vas a viajar a Asia próximamente? Entonces, te puede encajar muy bien Ubigi: con el código 'XATAKA10' tendrás un descuento del 10 % en países como Japón, China o Bali.

eSIM Ubigi - 25 GB de datos durante 30 días en Japón Hoy en Ubigi (usando el cupón) — 28,80 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una eSIM con más de 200 destinos disponibles y muy configurable

Usar una eSIM es bien sencillo. Lo primero es averiguar si nuestro móvil es compatible, algo que apenas nos llevará unos minutos. En el caso de que lo sea (la gran mayoría de móviles modernos lo son), lo que tenemos que hacer es instalarla y configurarla, algo que no dista mucho de lo que haríamos con una app cualquiera. Su aplicación, por cierto, está disponible tanto para Android como para iOS.

Una de las principales ventajas de esto es que la misma eSIM se puede utilizar en los más de 200 destinos que tiene Ubigi, por lo que solo tendrás que configurarla una sola vez. Lo único que tendrás que hacer para cambiar de país es elegir el plan que más te convenga y seleccionarlo a la hora de moverte entre territorios. O, si lo prefieres, adquirir directamente un plan regional o mundial en función de los países que vayas a visitar. Como Ubigi dispone de una función llamada 'Smart Start', podremos dejar la eSIM configurada para que esté activa al llegar.

Para terminar, pasemos a lo importante: lo que cuesta. Va a depender mucho del plan o modalidad que elijamos, puesto que hay planes de Ubigi que parten de los 2 euros por 500 MB a gastar durante un día. Nosotros nos hemos ido por una estancia más larga: 25 GB de datos a gastar en 30 días en Japón salen por 32 euros. Además, como ya hemos dicho más arriba, tenemos un descuento adicional del 10% si usamos el código 'XATAKA10', por lo que se quedaría en 28,80 euros. ¿Qué prefieres datos ilimitados? También los tiene: 15 días salen por 39 euros (es decir, 2,60 euros al día). Y eso sin aplicar el cupón.

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Imágenes | Ubigi

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